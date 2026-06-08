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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمعية رجال أعمال إسكندرية تدشن دورة 2026-2030 بخطة للتحول إلى منصة اقتصادية وطنية مؤثرة

جمعية رجال الأعمال الإسكندرية
جمعية رجال الأعمال الإسكندرية
ولاء عبد الكريم

عقدت جمعية رجال أعمال إسكندرية أول اجتماعات مجلس إدارتها للدورة الجديدة 2026 – 2030 بمقر الجمعية، حيث تم استكمال إجراءات تشكيل مجلس الإدارة وهيئة المكتب الجديدة، إلى جانب استعراض الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة المقبلة.
 

وضم التشكيل الجديد للمجلس المهندس مدحت القاضي رئيسًا لمجلس الإدارة، وهيثم القيار نائبًا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسًا للمكتب التنفيذي، وحاتم منتصر نائبًا لرئيس المجلس للتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد مرسي نائبًا لرئيس المجلس للمراجعة والمخاطر، ومحمد القرش أمينًا للصندوق، ونرمين مميش مساعدًا لأمين الصندوق، والمهندس أحمد منسي أمينًا عامًا، والمهندس محمد عرفة مساعدًا للأمين العام، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمستشارين.
 

تسليم القيادة
 

وشهد الاجتماع مراسم تسليم وتسلم رئاسة مجلس الإدارة، حيث قام محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة السابق، بتسليم شارة الرئيس ومفتاح الجمعية إلى المهندس مدحت القاضي، في تقليد مؤسسي يعكس قيم الاستمرارية والتداول السلس للمسؤولية داخل الجمعية.


وأكد هنو أن الجمعية نجحت على مدار عقود في ترسيخ نموذج مؤسسي قائم على العمل الجماعي واستدامة الإنجاز، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة مهمة لتعزيز دور الجمعية على المستويين الوطني والدولي، معربًا عن ثقته في قدرة مجلس الإدارة الجديد على مواصلة مسيرة التطوير وتحقيق تطلعات مجتمع الأعمال.
 

رؤية 2030
 

من جانبه، أعرب المهندس مدحت القاضي عن تقديره لثقة أعضاء الجمعية، مؤكدًا أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل بروح الفريق الواحد، مستندًا إلى ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، ومنطلقًا نحو تنفيذ رؤية طموحة تستهدف تحويل الجمعية إلى مؤسسة اقتصادية أهلية أكثر تأثيرًا على المستوى الوطني.
وأوضح أن الهدف الاستراتيجي للمجلس يتمثل في أن تصبح الجمعية بحلول عام 2030 المؤسسة الاقتصادية الأهلية الأكثر تأثيرًا في مصر ومنصة وطنية لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية وصناعة المستقبل.
 

محاور التطوير
 

وأشار القاضي إلى أن خطة العمل للفترة 2026 – 2030 ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل التحول الرقمي الكامل لخدمات الجمعية، وتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتنمية القيادات الشابة وإعداد جيل جديد من رجال الأعمال، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء وتعزيز دور الجمعية في دعم الاستثمار وخلق فرص العمل.


وأضاف أن الخطة تستهدف كذلك تعزيز مكانة الإسكندرية كمركز اقتصادي واستثماري رائد، والتوسع في الحضور الوطني للجمعية من خلال التواجد الفاعل في القاهرة والمحافظات المختلفة، فضلاً عن تعزيز مساهمتها في الحوار الاقتصادي وصياغة السياسات الداعمة للقطاع الخاص.
 

توسع وتأثير
 

وأكد رئيس الجمعية أن مجلس الإدارة سيعمل على تنمية العلاقات الدولية وتوسيع فرص التعاون والاستثمار والتصدير، إلى جانب دعم الشركات العائلية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة المؤسسية، بما يعزز تنافسية مجتمع الأعمال المصري.


كما شدد على استمرار دعم وتطوير المنصات التابعة للجمعية، وفي مقدمتها مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، ومركز الشرق الأوسط للتنمية، ومركز التدريب والتشغيل المهني، ومؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجمعية على مستوى الجمهورية.
 

شراكة وتنمية
 

واختتم القاضي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل وإنجاز وشراكة مع أعضاء الجمعية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لترسيخ مكانة جمعية رجال أعمال إسكندرية كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية وداعم رئيسي لمجتمع الأعمال المصري.

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