بيريز بعد اكتساح الانتخابات: ريال مدريد ملكا لأعضائه وسنقاتل على كل الألقاب

جدد فلورنتينو بيريز ولايته على رأس نادي ريال مدريد بعد تفوقه في الانتخابات الرئاسية على منافسه إنريكي ريكيلمي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالدعم الذي حصل عليه من أعضاء النادي، ومؤكدًا استمراره في قيادة المشروع الرياضي والإداري خلال السنوات المقبلة.

وأكد بيريز أن نتائج الانتخابات عكست ثقة جماهير وأعضاء النادي في المشروع الحالي، مشيرًا إلى أن نسبة التأييد التي حصدها تعد من بين الأعلى في تاريخ الانتخابات داخل ريال مدريد.

وأوضح رئيس النادي الإسباني أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل للحفاظ على مكانة ريال مدريد في صدارة كرة القدم العالمية، مع التركيز على المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

كما شدد على أن استقرار النادي ووحدته سيظلان من أولوياته الرئيسية، مؤكدًا تمسكه بالنموذج الذي يقوم على ملكية الأعضاء للنادي، باعتباره أحد أبرز عناصر قوة ريال مدريد عبر تاريخه.

وفي حديثه عن المشروع الرياضي، أبدى بيريز ثقته في قدرة الفريق على مواصلة حصد الألقاب خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل باستمرار على تعزيز جميع الجوانب الفنية والإدارية لضمان استمرار النجاح.

ووجه رئيس ريال مدريد رسالة إلى جميع أعضاء النادي، سواء ممن صوتوا له أو لمنافسه، مؤكدًا أن هدفه سيكون العمل لخدمة الجميع والاستماع إلى مختلف الآراء من أجل تطوير النادي وتعزيز علاقته بجماهيره.

واختتم بيريز تصريحاته بالتأكيد أن طموحات ريال مدريد لا تتوقف عند ما تحقق في السنوات الماضية، بل تمتد إلى مواصلة كتابة التاريخ والسعي نحو المزيد من الإنجازات على الساحة الأوروبية والعالمية.