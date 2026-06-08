جامعة قناة السويس تتابع امتحانات الآداب والعلوم الإنسانية

أجرى الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء اختباراتهم في سهولة ويسر، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير أعمال الامتحانات بمختلف كليات الجامعة.

وكان في استقبال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والأستاذ الدكتور محمود المتولي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور جمال الوكيل، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث رافقوهم خلال الجولة التي شملت عدداً من اللجان الامتحانية لمتابعة سير الامتحانات والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وخلال الجولة، اطمأن رئيس الجامعة على انتظام امتحانات الفترة الصباحية، والتي أدى خلالها 1270 طالباً وطالبة الامتحانات بمختلف الأقسام والشعب الدراسية بالكلية، وسط التزام كامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

كما تابع سير الامتحانات خلال الفترة الثانية التي تُعقد من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً، حيث يؤدي 215 طالباً وطالبة من طلاب الفرقة الثالثة امتحاناتهم وفق الجداول المقررة.

وحرص الأستاذ الدكتور ناصر مندور على متابعة الترتيبات الخاصة بطلاب ذوي الهمم، مؤكداً اهتمام الجامعة بتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية لهم بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق أعلى درجات الراحة أثناء أداء الامتحانات. وتُخصص الكلية فترة امتحانية ثالثة لطلاب ذوي الهمم، حيث يؤدي اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2026 عدد 102 طالب وطالبة من قسم المكتبات امتحاناتهم في إطار منظومة متكاملة تراعي احتياجاتهم الأكاديمية والتنظيمية.

كما استعرضت إدارة الكلية الاستعدادات الخاصة بامتحانات الغد الأحد الموافق 7 يونيو 2026، حيث يؤدي 700 طالب وطالبة من قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية امتحاناتهم إلكترونياً، في إطار توجه الجامعة نحو دعم التحول الرقمي وتطوير نظم التقييم والقياس بما يتوافق مع أحدث المعايير التعليمية.

وأشاد رئيس الجامعة بما لمسه من انضباط وانتظام داخل اللجان، مثمناً جهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في تنظيم الامتحانات، ومؤكداً استمرار المتابعة اليومية لضمان حسن سير العملية الامتحانية وتوفير بيئة أكاديمية مناسبة لجميع الطلاب بمختلف البرامج والتخصصات.