بحوث الصحراء: البصمة الكربونية مفتاح زيادة تنافسية المنتجات الزراعية العربية

افتتح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدبلوم المهني عن بُعد والمؤهل للاعتماد الدولي في حساب البصمة الكربونية في القطاع الزراعي.

وفي مستهل كلمته، نقل شوقي تحيات وزير الزراعة للمشاركين، وتمنياته بنجاح أعمال هذا المحفل العلمي والمهني، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لهذا البرنامج النوعي الذي يمثل خطوة مهمة نحو بناء القدرات العربية في مجال قياس وإدارة الانبعاثات الكربونية بالقطاع الزراعي.

وأشار إلى أن إطلاق الدبلوم يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع الاهتمام المتزايد بقضايا التغيرات المناخية ومتطلبات الإفصاح والتحقق من البصمة الكربونية للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، موضحًا أن البرنامج شهد إقبالًا كبيرًا من الباحثين والمتخصصين من مختلف الدول العربية، بما يعكس حجم الاهتمام المتنامي بهذا المجال الحيوي.

وأعرب رئيس مركز بحوث الصحراء، عن تقدير وزارة الزراعة للدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD)، وجهودها في تعزيز العمل العربي المشترك، كما أشاد بالشراكة مع المركز الإقليمي للبصمة الكربونية (RCCF)، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود العلمية والمؤسسية لخدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة.

وأكد شوقي أن المركز الإقليمي للبصمة الكربونية يمثل ركيزة أساسية لدعم التحول نحو الزراعة الخضراء المستدامة، من خلال بناء القدرات الوطنية والعربية، وتوطين المعايير الدولية الخاصة بحساب وإدارة الانبعاثات الكربونية وسلاسل الإمداد الزراعية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية.

وأوضح أن الدبلوم المهني يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة قادرة على جرد غازات الدفيئة وحساب البصمة الكربونية للمنتجات الزراعية وفق مواصفات (ISO)، وبناء استراتيجيات الحياد الكربوني الصفري (Net Zero)، إلى جانب تمكين المشاركين من حساب الانبعاثات بمختلف نطاقاتها، وتطوير خطوط أساس وخطط عملية لخفض الانبعاثات في القطاع الزراعي.

وجدد رئيس المركز، نيابة عن وزير الزراعة، التأكيد على دعم الوزارة الكامل للمركز الإقليمي للبصمة الكربونية وكافة الشركاء، متمنيًا للمشاركين رحلة تدريبية مثمرة تسهم في دعم جهود التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأهداف المناخية للدول العربية.

ويستمر البرنامج لمدة اثني عشر أسبوعًا بإجمالي 96 ساعة تدريبية تُنفذ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ويحصل المشاركون المستوفون لمتطلبات الحضور والتفاعل واستكمال الأنشطة التدريبية على شهادة معتمدة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز الإقليمي للبصمة الكربونية.