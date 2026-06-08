وزير العمل يتفقد مصنع ضفائر وكابلات سيارات ويبحث خطط التوسع والتشغيل

أجرى وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، زيارة ميدانية إلى مصنع شركة ضفائر وكابلات سيارات بمدينة بدر، يعمل به نحو 2200 عامل وفني، وذلك للاطلاع على سير العملية الإنتاجية وخطط التوسع المستقبلية للشركة في مصر.

واستمع الوزير، خلال جولة تفقدية داخل خطوط الإنتاج المختلفة، إلى شرح من قيادات الشركة حول مراحل التصنيع وإجراءات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والخطط التوسعية التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق آلاف فرص العمل الجديدة للشباب المصري خلال الفترة المقبلة.

كما استمع الوزير إلى الخطة المستقبلية في استثمار قطعة أرض بمساحة 21 فدانًا بمدينة بدر، تعتزم الشركة إقامة مجمع صناعي جديد عليها، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، وتدعم جهود الدولة في التوسع الصناعي والتشغيل، حيث من المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة باعتبارها نموذجًا ناجحًا للاستثمار الصناعي والإنتاجي في مصر، مشيرًا إلى استمرار التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية وفق احتياجات سوق العمل، بما يواكب التوسعات الصناعية الحالية والمستقبلية.

وأوضح الوزير أن التعاون القائم بين الوزارة والشركة يتضمن تنفيذ برامج تدريب متخصصة لإعداد الشباب للعمل في صناعة ضفائر وكابلات السيارات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، فضلًا عن التعاون في تطوير منظومة التدريب المهني من خلال دعم مراكز التدريب بالمعدات والماكينات الحديثة اللازمة لتأهيل العمالة الفنية الماهرة.

وأشار إلى أهمية التوسع في دمج ذوي الهمم داخل سوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة للجميع، مؤكدًا أن الوزارة تتابع باستمرار تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية بما يحافظ على العنصر البشري ويرفع معدلات الإنتاجية.

وخلال الزيارة، التقى الوزير بعدد من العاملين بالمصنع، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن العامل المصري هو الركيزة الأساسية لعملية الإنتاج والتنمية، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهاراته وتحسين بيئة العمل وتوفير الحماية الاجتماعية له.

وكان في استقبال وزير العمل لدى وصوله إلى رئيس الشركة المهندس شريف الدسوقي، ود.هشام الصباغ عضو مجلس الإدارة للإستثمار والعلاقات الحكومية، وأحمد شفيق المدير المالي وعضو مجلس الإدارة، والمهندس أحمد أنور مدير المصنع، وممدوح فهمي رئيس قطاع الموارد البشرية، ود. أسامة بدر المستشار القانوني للشركة.

ومن وزارة العمل: السيد الشرقاوي مدير مديرية عمل القاهرة، وريم جاب الله أبو العزم مدير مكتب عمل بدر متعدد الأنشطة.