الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية للتدريب توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز بناء القدرات الوطنية

شهد المستشار عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية، والوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وخلال اللقاء تم التأكيد على أن الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم مسيرة التنمية الشاملة بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، ويعزز من قدرة الدولة على إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة.



قام بالتوقيع على البروتوكول الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والوكيل أول هشام الركايبي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والذي يهدف إلى التعاون في مجالات إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز مبادئ الحوكمة من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية والخبرات المتراكمة للجانبين لتطوير حزم تدريبية متكاملة للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة، وأخرى لتنمية قدرات الكفاءات الواعدة بالجهاز الإداري، مع تقديم برامج متخصصة تستهدف الكوادر العربية والأفريقية وفق أحدث المعايير العلمية بالإضافة إلى تنفيذ برامج دراسات عليا بالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية.





وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام ببناء القدرات وتأهيل الكفاءات الوطنية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة ،









