الضرائب: منتج الأسمنت بكافة أنواعه يتم تحصيل 35 جنيها عن كل طن

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن رسم قدره 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بجميع أنواعه.



وأضاف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن تلتزم مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وتابع أن منتج الأسمنت بكافة أنواعه يتم تحصيل 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم عما تنتجه من أسمنت.

وأشار إلى أن السياسة المالية هي أحد الأدوات للسياسة الاقتصادية وهدفنا وجود نمو وجذب المستثمرين، لافتا إلى أن لا يوجد زيادة أو فرض الضريبة جديدة.

