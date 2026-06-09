أنيس بوجلبان يؤجل حضوره إلى القاهرة لتولي إدارة لجنة الاسكاوتنج بالأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي أن التونسي أنيس بوجلبان لن يصل إلى القاهرة قبل انتهاء ارتباطاته الحالية مع المنتخب الأولمبي التونسي.

ويشارك ضمن الجهاز الفني لـ”نسور قرطاج” في الدورة الودية المقامة بفرنسا، والتي تختتم يوم 10 يونيو الجاري بمواجهة منتخب كولومبيا.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن بوجلبان سيعود إلى تونس لعدة أيام عقب انتهاء الدورة، قبل أن يتوجه إلى القاهرة لبدء مهمته الجديدة داخل النادي الأهلي، والتي تتمثل في تولي إدارة لجنة الاسكاوتنج، ضمن خطة النادي لتطوير منظومة اكتشاف ومتابعة اللاعبين استعدادًا للفترة المقبلة.