القماشة حلوة.. فتحي سند يكشف عن مشكلة ستواجه منتخب مصر في المونديال

أكد الناقد الرياضي فتحي سند، أن المنتخب الوطني يتمتع حاليًا بحالة بدنية جيدة، رغم وجود بعض التردد في الأداء خلال مباراة البرازيل، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بشكل مميز في فترات من الضغط خلال اللقاء.

وأوضح فتحى سند عبر تصريحات إذاعية في “أون سبورت إف إم”، أن من أبرز مكاسب المنتخب في الفترة الحالية هو امتلاك الجهاز الفني “لقماشة كبيرة” من اللاعبين وخيارات متعددة، وهو ما يمنح المدير الفني حسام حسن مرونة أكبر في اختيار التشكيل الأنسب للمباريات القادمة، مقارنة بالفترات السابقة.

وأضاف أن المنتخب يمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة في جميع الخطوط، وهو ما يسهل من مهمة الجهاز الفني في الوصول للتوليفة المثالية داخل الملعب.

وأشار إلى أن الجانب الدفاعي للمنتخب مطمئن نسبيًا ويمكن تطويره من خلال التعليمات الفنية والتركيز على التمركز الصحيح، مؤكدًا أن الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة يُعدان الأفضل في خط الدفاع حاليًا.

وفي المقابل، أوضح أن أبرز نقاط الضعف تتمثل في الجانب الهجومي، رغم امتلاك الفريق عناصر سريعة ومهارية قادرة على صناعة الفارق، إلا أن التركيبة الهجومية لم تصل بعد للشكل الذي يضمن تهديدًا حقيقيًا للمنافسين في المباريات المقبلة.