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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الجريمة الإلكترونية الجديدة.. متى يكون الجاني ليس الهاكر نفسه؟

الأمن السيبراني
الأمن السيبراني
احمد الشريف

كشف تقرير أمني موسع نشره موقع "Security Boulevard" العالمي، المتخصص في شؤون الأمن السيبراني، عن طفرة تحول خطيرة غيرت الملامح التقليدية للجرائم الرقمية لعام 2026.

وأكد التقرير الفني أن المحرك الأساسي لأكبر الاختراقات والسرقات الإلكترونية الحالية لم يعد يستند إلى براعة المهاجم في كتابة الأكواد المعقدة أو تطوير برمجيات خبيثة متطورة، بل بات يرتكز بالكامل على ظاهرة "الهندسة الاجتماعية"، حيث يقع الاختراق نتيجة التلاعب النفسي بالعنصر البشري وسرقة بيانات النفاذ المباشرة.

تكتيكات الخداع النفسي وسرقة الهويات الرقمية للموظفين

تستهدف التكتيكات السيبرانية المستحدثة تجاوز جدران الحماية الرقمية والأنظمة الدفاعية الفائقة من خلال استغلال الثغرات البشرية. 

وتمنح هذه الآلية البرمجية والسلوكية لعام 2026 المهاجمين القدرة الفورية على خداع الموظفين والمسؤولين عبر اتصالات وانتحال شخصيات وهمية فائقة الدقة، مما يدفع الضحية طواعية لتسليم مفاتيح التشفير وبيانات الاعتماد (Credentials)، لتسجل المعاملات الأمنية نفاذاً حراً للمخترقين بنسبة نجاح هيكلي بلغت 100% دون إطلاق إنذار برمي واحد.

أتمتة التصيد الاحتيالي بالذكاء الاصطناعي لتأمين الاختراق

تمنح أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي قراصنة الإنترنت قدرات خارقة على صياغة رسائل تصيد (Phishing) مخصصة وخالية من الأخطاء اللغوية تحاكي تماماً أسلوب الإدارات التنفيذية والبنوك.

وحرص مطورو منصات الجريمة المنظمة على دمج نماذج محاكاة برمجية ولحظية قادرة على دراسة سلوك الضحايا الرقمي على منصات التواصل، وتوليد عروض أو تحذيرات أمنية طارئة كيميائياً وفنياً، مما يجعل من الصعب على المستخدم العادي التمييز بين المعاملات الأصلية والمزيفة.

مخاطر استهداف الشركات والمنظومات الحيوية بالسوق المصرية

تفتح هذه القفزة في أساليب الخداع السيبراني نقاشاً تسويقياً وأمنياً كبيراً تترقبه قطاعات البنوك والمؤسسات الرقمية في مصر والعالم العربي لعام 2026.

ويرى خبراء أمن المعلومات محلياً أن تحول الجريمة الإلكترونية نحو استهداف وعي الموظف يعفي المخترقين من مواجهة الأنظمة الأمنية المتطورة، مما يفرض على الشركات المصرية ضرورة تفعيل برامج تدريب استباقية ومستمرة لرفع الوعي الأمني البشري، والحد من مشاركة البيانات الحساسة عبر الشبكات المفتوحة.

يبرهن التحول الجذري في وجه الجريمة السيبرانية لعام 2026 على أن حماية العتاد وتحديث جدران الحماية لم يعد كافياً لصيانة الأمن الرقمي دون الاستثمار في تحصين الوعي الإنساني.

ومع استمرار تصاعد الهجمات المعتمدة على الهندسة الاجتماعية، يستعد قطاع الدفاع الرقمي العالمي لفرض بروتوكولات تحقق صارمة تؤكد أن التشكك الاستباقي والتدقيق في الهويات الرقمية هما خط الدفاع الأول لحماية البيانات القومية والاقتصادية عالمياً.

الأمن السيبراني السرقات الإلكترونية الاختراقات التكتيكات السيبرانية أدوات الذكاء الاصطناعي

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