حملة سيبرانية روسية موسعة تستهدف اختراق البنية التحتية لمؤسسات أوروبية

أطلقت مجموعة من قراصنة الإنترنت الموالين لروسيا حملة اختراق سيبرانية خبيثة وغير مسبوقة تستهدف اختراق خوادم وبنى تحتية تابعة لمؤسسات وهيئات حكومية وتجارية في أوروبا.

وأكد التقرير الأمني المنشور عبر موقع "SC Media" العالمي اليوم لعام 2026، أن المهاجمين استعانوا بأسلوب هندسة اجتماعية مبتكر يرتكز على نشر وتطوير ألعاب إلكترونية أونلاين ذات طابع "وطني" جاذب، كغطاء برمي لتمرير برمجيات تجسسية خفيفة قادرة على استنزاف وامتصاص البيانات الحساسة.

توظيف الألعاب التفاعلية لتمرير ملفات حصان طروادة الخبيثة

تستهدف الخطة الهجومية للمجموعة السيبرانية استغلال الاهتمام المتزايد بالألعاب المجانية المتاحة عبر المتصفحات والمنصات المفتوحة.

وتمنح هذه الآلية البرمجية المحدثة لعام 2026 المهاجمين القدرة الفورية على زرع ملفات خبيثة من فئة "حصان طروادة" (Trojan) داخل ملفات تثبيت الألعاب، وبمجرد قيام موظفي أو منتسبي المؤسسات الأوروبية بتحميل اللعبة، تتغلغل الأكواد تلقائياً داخل الشبكة الداخلية بنسبة نفاذ واختراق صامتة تبلغ 100%.

أتمتة التجسس وسحب صلاحيات التحكم من مسؤولي الشبكات

تمنح البرمجيات المدمجة في الحملة الروسية القراصنة نافذة خلفية (Backdoor) تتيح لهم مراقبة الأنشطة اللحظية للأنظمة المصابة.

وحرص مطورو الأكواد الخبيثة على هندسة أدوات أتمتة رقمية تقوم بمسح شامل لكافة الملفات السرية، ووثائق التشفير، وبيانات تسجيل الدخول للخدمات المصرفية والحكومية، مع سحب صلاحيات الإدارة والتحكم كيميائياً وفنياً من مسؤولي تقنية المعلومات بالمنشآت المستهدفة، لإعاقة أي محاولات صد دفاعية عاجلة.

تحذيرات أمنية واستنفار برمي يمتد لقطاعات الاتصالات بمصر

تفتح هذه القفزة الهجومية المعقدة نقاشاً تسويقياً وأمنياً بالغ الأهمية يترقبه خبراء أمن المعلومات ومراجعي الأنظمة في مصر والعالم العربي لعام 2026.

ويرى متخصصو السيبرانية محلياً أن استخدام الألعاب الإلكترونية كأداة لاختراق المؤسسات يمثل تحولاً استراتيجياً خطيراً يتطلب من الشركات والبنوك والهيئات الحكومية داخل مصر تشديد الرقابة البرمجية على الأجهزة المستخدمة في العمل، وحظر تحميل أو تشغيل أي برمجيات ترفيهية خارج النطاق الرسمي.

يبرهن ابتكار قراصنة روسيا لأسلوب الألعاب الوطنية التجسسية على أن معارك الفضاء الرقمي لعام 2026 غادرت الأنماط التقليدية لتصبح أكثر مكراً ودهاءً؛ ومع تسارع وتيرة الهجمات الموجهة عبر القارات.

يستعد قطاع الدفاع السيبراني العالمي لتطوير جدران حماية عصبية واستباقية قادرة على رصد الشفرات الخفية، لتظل الرقابة الصارمة ووعي العنصر البشري هما خط الدفاع الأول لصيانة أمن المعلومات القومي.