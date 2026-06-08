قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوي انفجارات في القدس المحتلة.. إيران تجدد القصف الصاروخي على إسرائيل
أسماء بارزة على الطاولة.. ترشيحات قوية للجهاز الفني الأجنبي الجديد للأهلي
التفاح على الأسفلت.. انقلاب سيارة نقل بسبب الشبورة بالبحيرة
لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي
حكم عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص ميت.. الإفتاء توضح
استنفار إقليمي بعد الهجوم على إيران.. السعودية تفعل الإنذار المبكر والاحتلال يرصد صاروخا من اليمن
بعثة منتخب مصر تصل إلى سبوكين لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعداد للمونديال
عملية محدودة النطاق.. أمريكا تقلل من حجم الهجوم الإسرائيلي على إيران
في الساعات الأولى من الصباح.. الشبورة تحجب الرؤية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي| صور
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-6-2026
شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حملة سيبرانية روسية موسعة تستهدف اختراق البنية التحتية لمؤسسات أوروبية

حملة سيبرانية
حملة سيبرانية
احمد الشريف

أطلقت مجموعة من قراصنة الإنترنت الموالين لروسيا حملة اختراق سيبرانية خبيثة وغير مسبوقة تستهدف اختراق خوادم وبنى تحتية تابعة لمؤسسات وهيئات حكومية وتجارية في أوروبا.

وأكد التقرير الأمني المنشور عبر موقع "SC Media" العالمي اليوم لعام 2026، أن المهاجمين استعانوا بأسلوب هندسة اجتماعية مبتكر يرتكز على نشر وتطوير ألعاب إلكترونية أونلاين ذات طابع "وطني" جاذب، كغطاء برمي لتمرير برمجيات تجسسية خفيفة قادرة على استنزاف وامتصاص البيانات الحساسة.

توظيف الألعاب التفاعلية لتمرير ملفات حصان طروادة الخبيثة

تستهدف الخطة الهجومية للمجموعة السيبرانية استغلال الاهتمام المتزايد بالألعاب المجانية المتاحة عبر المتصفحات والمنصات المفتوحة.

وتمنح هذه الآلية البرمجية المحدثة لعام 2026 المهاجمين القدرة الفورية على زرع ملفات خبيثة من فئة "حصان طروادة" (Trojan) داخل ملفات تثبيت الألعاب، وبمجرد قيام موظفي أو منتسبي المؤسسات الأوروبية بتحميل اللعبة، تتغلغل الأكواد تلقائياً داخل الشبكة الداخلية بنسبة نفاذ واختراق صامتة تبلغ 100%.

أتمتة التجسس وسحب صلاحيات التحكم من مسؤولي الشبكات

تمنح البرمجيات المدمجة في الحملة الروسية القراصنة نافذة خلفية (Backdoor) تتيح لهم مراقبة الأنشطة اللحظية للأنظمة المصابة.

وحرص مطورو الأكواد الخبيثة على هندسة أدوات أتمتة رقمية تقوم بمسح شامل لكافة الملفات السرية، ووثائق التشفير، وبيانات تسجيل الدخول للخدمات المصرفية والحكومية، مع سحب صلاحيات الإدارة والتحكم كيميائياً وفنياً من مسؤولي تقنية المعلومات بالمنشآت المستهدفة، لإعاقة أي محاولات صد دفاعية عاجلة.

تحذيرات أمنية واستنفار برمي يمتد لقطاعات الاتصالات بمصر

تفتح هذه القفزة الهجومية المعقدة نقاشاً تسويقياً وأمنياً بالغ الأهمية يترقبه خبراء أمن المعلومات ومراجعي الأنظمة في مصر والعالم العربي لعام 2026.

ويرى متخصصو السيبرانية محلياً أن استخدام الألعاب الإلكترونية كأداة لاختراق المؤسسات يمثل تحولاً استراتيجياً خطيراً يتطلب من الشركات والبنوك والهيئات الحكومية داخل مصر تشديد الرقابة البرمجية على الأجهزة المستخدمة في العمل، وحظر تحميل أو تشغيل أي برمجيات ترفيهية خارج النطاق الرسمي.

يبرهن ابتكار قراصنة روسيا لأسلوب الألعاب الوطنية التجسسية على أن معارك الفضاء الرقمي لعام 2026 غادرت الأنماط التقليدية لتصبح أكثر مكراً ودهاءً؛ ومع تسارع وتيرة الهجمات الموجهة عبر القارات.

يستعد قطاع الدفاع السيبراني العالمي لتطوير جدران حماية عصبية واستباقية قادرة على رصد الشفرات الخفية، لتظل الرقابة الصارمة ووعي العنصر البشري هما خط الدفاع الأول لصيانة أمن المعلومات القومي.

حملة سيبرانية قراصنة قراصنة الإنترنت أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

أشرف نبيل

من المشنقلة إلي البراءة .. أشرف نبيل ينجح في تغيير مصير متهمي «عطار بولاق الدكرور»

إجازة رأس السنة الهجرية 2026

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026

صلاح

لوفرين يفتح النار على سلوت بسبب محمد صلاح

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

البيض

3 أطباق بـ 200 جنيه.. تحذيرات عاجلة من انهيار صناعة البيض

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة بكوبري النصر العائم 2 من ناحية بورفؤاد

محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة بكوبري النصر العائم 2 من ناحية بورفؤاد

175 مليون جنيه تكلفة مدرسة المتفوقين.. وصيانة شاملة ورفع كفاءة ورش الثانوية الصناعية البحرية

طفرة تعليمية في بورسعيد.. إنشاء أول مدرسة STEM للمتفوقين بتكلفة 175 مليون جنيه

أبو ليمون يستقبل السكرتير العام للإتحاد العام للغرف التجارية المصرية و رئيس غرفة بورسعيد

محافظ بورسعيد: الغرفة التجارية شريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد