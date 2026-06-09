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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلمين في نفس الوقت.. أحمد داود من العرض الخاص لفيلمه الكراش

أحمد داود من العرض الخاص لفيلمه الكراش
أحمد داود من العرض الخاص لفيلمه الكراش
أوركيد سامي

 احتفل احمد داود بانطلاق فيلم الكراش في دور العرض، كما يعرض له الآن فيلم إذما الذي يحتل المركز الثاني في إيرادات البوكس اوفيس.

 احمد داود أول نجم سينمائي ينافس بفيلمين في السينما في نفس الفترة الزمنية.

ويطرح فيلم الكراش يوم 11 يونيو في دور العرض بالسينمات .

فيلم الكراش هو كوميديا رومانسية بطابع الصيف، ومن بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين  رضا، ميرنا جميل، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

وقد حقق فيلم إذما ردود فعل إيجابية خلال عرضه في عيد الاضحى

فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزه دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.

ويستند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.

وفي سياق آخر، شارك أحمد داود في الموسم الرمضاني 2026 بمسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

يُعرض حاليًا على منصة شاهد فيلم الهوى سلطان، من بطولة أحمد داود، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج سي سينما أحمد فهمي.

وعلى مستوى الجوائز، حصد أحمد داود جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة، كما نال جائزة أفضل ممثل دور أول من المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة من مهرجان كاس إنرجي.

أحمد داود اخبار الفن نجوم الفن

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