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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش قادر أستوعب أنه راح.. محمد شحاتة يحكي تفاصيل أصعب ليلة في حياته

محمد شحاتة ووالده الراحل
محمد شحاتة ووالده الراحل
محمد بدران

استعاد محمد شحاتة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ذكريات مؤثرة مع والده الراحل، معبرًا عن حجم الحزن والاشتياق الذي لا يزال يسيطر عليه منذ رحيله، وذلك عبر منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد محمد شحاتة أن ليلة وفاة والده كانت الأصعب في حياته، مشيرًا إلى أنه لم يكن قادرًا على استيعاب فكرة الفراق، وظل يتأمل صوره والدموع تملأ عينيه، متذكرًا كل اللحظات التي جمعته به.

وكتب لاعب الزمالك: "ليلة وفاة أبويا كانت أصعب ليلة عشتها في حياتي، فضلت أبص في صوره والدموع مالية عيني، ومش قادر أستوعب إن الوش اللي كان منور حياتي بقى مجرد صورة قدامي".

وأضاف شحاتة: "كنت بقول لنفسي معقول يا أبويا مش هشوفك تاني؟ معقول أمشي باقي عمري من غيرك؟ كنت بتمنى كل اللي بيحصل ده يكون حلم وحش وأصحى منه، بس الحقيقة كانت أقسى، أبويا راح وساب فراغ عمره ما هيتعوض".

وتابع محمد شحاتة معبرًا عن اشتياقه الكبير لوالده: "وحشني صوتك، وحشني كلامك، وحشني وجودك في كل تفصيلة من حياتي، من يوم ما مشيت والدنيا مبقتش زي الأول، وكل حاجة بقت ناقصاك".

واختتم نجم الزمالك رسالته بالدعاء لوالده الراحل، قائلًا: "الله يرحمك يا أبويا، ويغفرلك، ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ويجمعني بيك في الفردوس الأعلى.. الله يرحمك يا أبويا".

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