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حرارة قياسية وفيضانات وجفاف.. إل نينيو يهدد من جديد| إيه اللي بيحصل؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حرارة قياسية وفيضانات وجفاف.. إل نينيو يهدد من جديد| إيه اللي بيحصل؟

درجات الحرارة
درجات الحرارة
أمينة الدسوقي

لم يعد الحديث عن موجات الحر أو التقلبات الجوية مجرد أخبار موسمية عابرة، بل أصبح جزءاً من واقع مناخي جديد يتشكل بسرعة مذهلة. 

ومع شهري يونيو ويوليو، تتجه أنظار العلماء والحكومات نحو ظاهرة مناخية تسمي إل نينيو قد تعيد رسم خريطة الطقس العالمية وتفرض تغييرات واسعة على حياة الملايين حول العالم.

فقد أطلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة تحذيراً جديداً من احتمال تطور ظاهرة "النينيو" خلال الأشهر المقبلة بقوة متوسطة إلى شديدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في درجات الحرارة العالمية وزيادة وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة.

بداية القصة عندما يسخن أكبر محيط في العالم

في أعماق المحيط الهادئ تبدأ الحكاية هناك، ترتفع درجات حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية بشكل غير معتاد، لتنشأ ظاهرة "النينيو"، وهي واحدة من أكثر الظواهر المناخية تأثيراً على كوكب الأرض.

وتحدث الظاهرة عندما تضعف الرياح التجارية التي تدفع المياه الدافئة غرباً، ما يسمح بانتقال كتل هائلة من المياه الساخنة نحو سواحل أميركا الجنوبية هذا التغير البسيط ظاهرياً يطلق سلسلة معقدة من التفاعلات الجوية التي تمتد آثارها إلى مختلف القارات.

وتؤكد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ خلال الأسابيع الأخيرة يشير إلى تطور واضح في ظروف النينيو، مع توقعات باستمرار تأثيرها حتى نهاية العام.

“السوبر نينو” نسخة أكثر شراسة

لكن المخاوف لا تتوقف عند حدود النينيو التقليدية، إذ يحذر خبراء المناخ من احتمال تطور ما يعرف بـ"السوبر نينو"، وهي نسخة أكثر قوة وتأثيراً من الظاهرة المعتادة.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة نتيجة التغير المناخي، ما يجعل تأثيرات النينيو أكثر حدة وخطورة فكل درجة حرارة إضافية في الغلاف الجوي تعني أمطاراً أكثر غزارة في بعض المناطق، وجفافاً أكثر قسوة في مناطق أخرى.

فيضانات في قارات وجفاف في أخرى

التأثيرات المتوقعة للظاهرة لا تتوزع بالتساوي حول العالم ففي حين يُنتظر أن تشهد أجزاء من أميركا الجنوبية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الأفريقي وآسيا الوسطى هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات واسعة، تواجه مناطق أخرى مثل أستراليا وإندونيسيا وأجزاء من جنوب آسيا وأميركا الوسطى مخاطر الجفاف الحاد وحرائق الغابات.

كما يمكن أن تسهم الظاهرة في تعزيز نشاط الأعاصير المدارية في مناطق من المحيط الهادئ، ما يزيد من حجم الخسائر البشرية والاقتصادية.

الأمن الغذائي على المحك

ولا تقتصر تداعيات النينيو على الطقس فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد والزراعة والطاقة فالجفاف يهدد المحاصيل الزراعية ومصادر المياه، بينما تؤدي الفيضانات إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل سلاسل الإمداد.

ويحذر خبراء المناخ من أن استمرار هذه الظروف قد يضع الأمن الغذائي العالمي أمام اختبار صعب، خاصة في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة الموسمية.

المنطقة العربية تستعد لصيف استثنائي
في المنطقة العربية، تشير التوقعات إلى صيف شديد الحرارة قد يدفع الحكومات إلى تعزيز إجراءات التكيف مع موجات الحر المتكررة. 

ومن المتوقع أن تشهد العديد من الدول ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، ما يفرض تغييرات في أنماط العمل والاستهلاك واستخدام الطاقة.

وفي هذا السياق، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة التعامل مع الظاهرة باعتبارها "إنذاراً مناخياً عاجلاً"، داعياً إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

عام حاسم في معركة المناخ

ومع دخول العالم مرحلة جديدة من التقلبات المناخية، يبدو أن الأشهر المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الدول على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة. 

وبين موجات الحر والفيضانات والجفاف، تتزايد المخاوف من أن يصبح عام 2026 أحد أكثر الأعوام تأثيراً في تاريخ المناخ الحديث، حيث لن تقتصر التغيرات على الطقس وحده، بل ستمتد لتطال أساليب الحياة والاقتصاد والأمن الغذائي في مختلف أنحاء العالم.

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية النينيو المحيط الهادئ السوبر نينو درجات الحرارة الأرصاد

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