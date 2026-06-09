قصة بدأت في مونديال 1934.. من هو عبد الرحمن فوزي أول هداف مصري في كأس العالم؟

يظل اسم عبد الرحمن فوزي محفورا بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية بعدما أصبح أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يهز الشباك في كأس العالم خلال مشاركته التاريخية مع منتخب مصر في مونديال 1934 بإيطاليا.

ولم تقتصر إنجازات فوزي على الملاعب فقط بل امتدت إلى عالم التدريب حيث صنع تاريخا استثنائيا مع نادي الزمالك ومنتخب مصر وعدد من الأندية والمنتخبات العربية.

بداية المشوار من بورسعيد

ولد عبد الرحمن فوزي في 25 مايو 1911 وبدأ رحلته مع كرة القدم داخل صفوف النادي المصري البورسعيدي عام 1928.

وخلال ستة مواسم مع الفريق، فرض نفسه كأحد أبرز المهاجمين في مصر، ليساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية قبل أن يلفت أنظار نادي الزمالك الذي ضمه عام 1934.

تألق استثنائي داخل القلعة البيضاء

انتقل فوزي إلى الزمالك في العام نفسه الذي شهد مشاركة مصر التاريخية الأولى في كأس العالم ليبدأ رحلة طويلة داخل القلعة البيضاء استمرت حتى اعتزاله عام 1947.

وخلال 12 موسما مع الزمالك تحول إلى أحد أبرز نجوم الفريق، وحصل على لقب "هداف القذائف الصاروخية" بفضل تسديداته القوية وقدرته الكبيرة على هز الشباك.

كما كان أحد أبطال الانتصار التاريخي للزمالك على الأهلي بنتيجة 6-0 عام 1942، وهي النتيجة الأكبر في تاريخ مباريات القمة المصرية حتى الآن، بعدما سجل هدفين في تلك المواجهة الشهيرة.

إنجاز تاريخي في مونديال 1934

دخل عبد الرحمن فوزي التاريخ من أوسع أبوابه خلال مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 1934 بإيطاليا.

ففي مواجهة المجر بالدور الأول، سجل فوزي هدفي المنتخب المصري في المباراة التي انتهت بخسارة الفراعنة بنتيجة 4-2 ليصبح أول لاعب عربي وأفريقي يسجل أهدافا في نهائيات كأس العالم.

عبد الرحمن فوزي

وتشير العديد من الروايات التاريخية إلى أن فوزي سجل هدفًا ثالثا في المباراة نفسها، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل رغم الجدل الذي صاحب القرار لسنوات طويلة.

وبقي فوزي لعقود طويلة اللاعب المصري الوحيد الذي سجل في كأس العالم، قبل أن ينجح مجدي عبد الغني في التسجيل خلال مونديال 1990 ثم يعادل محمد صلاح رقمه لاحقا بهدفين في نسخة 2018 .

من الملاعب إلى مقاعد التدريب

قبل اعتزاله اللعب بعام واحد، تولى عبد الرحمن فوزي مهمة تدريب الزمالك عام 1946، ليبدأ فصلًا جديدًا من مسيرته الرياضية الناجحة.

وقاد الفريق الأبيض لمدة 10 سنوات كاملة، ليصبح المدرب الأطول بقاءً في المنصب بتاريخ النادي آنذاك، كما حقق العديد من البطولات المحلية وأسهم في ترسيخ مكانة الزمالك بين كبار الكرة المصرية.

قيادة منتخب مصر والتتويج العربي

في عام 1953، تولى فوزي تدريب منتخب مصر إلى جانب عمله في الزمالك وقاد الفراعنة للتتويج بلقب دورة الألعاب العربية بعد الفوز على سوريا برباعية نظيفة في المباراة النهائية.

ورغم عدم نجاحه في قيادة المنتخب إلى كأس العالم 1954 فإنه ترك بصمة واضحة خلال فترة قيادته للمنتخب الوطني.

أول مدرب للمنتخب السعودي

واصل عبد الرحمن فوزي كتابة التاريخ خارج الحدود المصرية، عندما أصبح أول مدير فني للمنتخب السعودي بعد تأسيسه رسميًا عام 1956.

وقاد المنتخب السعودي لمدة خمس سنوات، ليساهم في وضع اللبنات الأولى لمسيرة الكرة السعودية على المستوى الدولي.

إرث رياضي خالد

حقق عبد الرحمن فوزي خلال مسيرته لاعبًا ومدربًا عشرات الإنجازات والألقاب، سواء مع الزمالك أو منتخب مصر، ليبقى أحد أبرز رموز الكرة المصرية عبر تاريخها.

كما اختير ضمن فريق العالم في كأس العالم 1934، تقديرًا للمستوى المميز الذي قدمه خلال البطولة، وهو إنجاز نادر للاعب عربي وأفريقي في تلك الحقبة.

تكريم بعد الرحيل

رحل عبد الرحمن فوزي عن عالمنا في 16 أكتوبر 1988 لكن اسمه ظل حاضرا في ذاكرة الرياضة المصرية.

وبعد وفاته بأيام قليلة، قرر نادي الزمالك تخليد ذكراه بإطلاق اسمه على الصالة المغطاة بالنادي، تقديرا لما قدمه من إنجازات كبيرة لاعبا ومدربا.

وبعد مرور عقود على رحيله، لا يزال عبد الرحمن فوزي واحدا من أبرز رواد كرة القدم المصرية، وصاحب السبق التاريخي الذي فتح الباب أمام الأجيال العربية والأفريقية للتألق في أكبر محفل كروي في العالم.