وزير التخطيط يتعهد أمام "الشيوخ" بالمصارحة والتعامل بشفافية لتنفيذ خطة 2026/ 2027

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم "الثلاثاء"، إنه يقدر ملاحظات وتوصيات أعضاء مجلس الشيوخ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2026/ 2027، مؤكدا ان جميعها سيوضع فى الاعتبار.

و أضاف « رستم » خلال مناقشة خطة التنيمة الاقتصادية للعام المالى الجديد: " نتعهد بالتعامل مع المجلس بشفافية وواقعية ومصارحة، وسنعمل على تطوير الاستثمارات وتقديم تقارير عن تنفيذ مستهدفات الخطة، ونعدكم أن نظل شركاء فى تنفيذ الخطة وسنوافيكم بنسب ومعدلات التنفيذ.

وتابع أن الوزارة ستعمل على تحقيق نسبة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية والمقدرة بنسبة 59%، والحرص على توسيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية.

تقارير دورية لمتابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاقتصادية

وقال وزير التخطيط: "سأكون حريص على أن ألتقى معكم فى إطار المتابعة والتنفيذ للخطة، وسيتم التواصل مع المجلس للاطمئنان على أن الخطة تتم بالشكل المطلوب.