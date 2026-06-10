بعد 5 سنوات.. سانشو يغادر مانشستر يونايتد رسميا ويصبح لاعبا حرا

أعلن نادي مانشستر يونايتد بشكل رسمي قائمة اللاعبين الذين سيغادرون الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك عبر بيان نشره على موقعه الإلكتروني وأرسله إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتصدر قائمة الراحلين الجناح الإنجليزي جادون سانشو، الذي سيرحل مجانًا مع نهاية شهر يونيو، بعد خمس سنوات من انضمامه قادمًا من بوروسيا دورتموند في صفقة ضخمة بلغت نحو 85 مليون يورو.

وكان سانشو انضم إلى “الشياطين الحمر” صيف 2021 كأحد أبرز الصفقات، إلى جانب رافائيل فاران وكريستيانو رونالدو، لكنه لم ينجح في تقديم المستوى المنتظر، حيث اكتفى بتسجيل 12 هدفًا وصناعة 6 أهداف خلال 83 مباراة.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى دورتموند على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2023-2024، وشارك مع الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

كما خاض تجربتي إعارة لاحقتين مع تشيلسي وأستون فيلا، حقق خلالهما ألقابًا أوروبية مختلفة.

وضمّت قائمة المغادرين أيضًا كلًا من كاسيميرو وتيريل مالاسيا، إضافة إلى ثلاثة لاعبين من أكاديمية النادي هم سوني الجفري وجيمس بيلي ومالاشي شارب.

وفي المقابل، أبقى مانشستر يونايتد على الحارس الكاميروني أندريه أونانا ضمن قائمته، مع التأكيد على استمرار ارتباطه بعقد مع النادي، في وقت يترقب فيه النادي عروضًا محتملة لضمه، وسط اهتمام عدد من الأندية أبرزها إنتر ميلان.

ومن المنتظر أن يحسم يونايتد موقفه النهائي من مستقبل أونانا خلال الفترة المقبلة، وفقًا للعروض التي ستصل لإدارة النادي.