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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علي الحجار يحيي حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوي يوم 24 يونيو

علي الحجار
علي الحجار
تقى الجيزاوي

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي جديد على مسرح ساقية الصاوي، يوم 24 يونيو الجاري، حيث يقدم لجمهوره أمسية فنية تضم مجموعة من أبرز الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني.

ومن المقرر أن يقدم علي الحجار خلال الحفل بباقة متنوعة من أغانيه المميزة ، من بينها: «فجر بلادي»، و«الميدان»، و«الشهيد»، و«ورد بلدي»، و«قلب الحبيب»، و«مكتوبالي»، و«غزالة»، و«الزين والزينة»، و«لو تعرفي»، و«من غير ما تتكلمي»، و«سمرا وبعيون كحيلة»، و«أسهرلك»، إلى جانب عدد من الأغنيات التي يحرص جمهوره على طلبها في حفلاته.

ويأتي الحفل بعد أيام من مشاركته في أمسية فنية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مشروع «100 سنة غنا»، والتي خُصصت للاحتفاء بالموسيقار الراحل عمار الشريعي، وشهدت تقديم عدد من أبرز أعماله الموسيقية والغنائية.

المشروع الفنى 100 سنة غنا

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والإستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع إلى جانب إكتشاف ومنح الفرصة للمواهب والأصوات الشابة وإلقاء الضوء على قدراتهم الإبداعية .

علي الحجار مسرح ساقية الصاوي المشروع الفنى 100 سنة غنا اغانى علي الحجار

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