أسامة كمال: حسابات ترامب الانتخابية والمونديال وراء تردد أمريكا في مواجهة إيران

أكد الإعلامي أسامة كمال أن الموقف الأمريكي تجاه إيران يشهد حالة من التباين بين التصعيد العسكري والرسائل السياسية الداعية إلى التفاوض، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه معادلة معقدة تحكم قراراته خلال المرحلة الحالية.

التحركات العسكرية الأمريكية

وأوضح كمال أن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة توحي باستعداد واشنطن لاتخاذ خطوات أكثر حدة تجاه طهران، إلا أن تصريحات ترامب المتكررة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران تعكس وجود اعتبارات سياسية تدفعه إلى تجنب الانخراط في مواجهة واسعة النطاق.

تصعيد عسكري محتمل

وأشار إلى أن ترامب يضع في حساباته تأثير أي تصعيد عسكري محتمل على الانتخابات الأمريكية المقبلة، خاصة أن الدخول في حرب مفتوحة قد ينعكس على المشهد السياسي الداخلي ويؤثر على فرصه الانتخابية.

الحفاظ على الاستقرار الدولي

وأضاف كمال أن هناك عاملًا آخر لا يقل أهمية يتمثل في حرص الإدارة الأمريكية على الحفاظ على الاستقرار الدولي قبل انطلاق بطولة كأس العالم، التي تشارك الولايات المتحدة في استضافتها، بما يضمن إقامة الحدث العالمي في أجواء هادئة بعيدًا عن التوترات والأزمات الإقليمية.

اتساع نطاق التوتر في المنطقة

ولفت إلى أن اتساع نطاق التوتر في المنطقة، في ظل التهديدات المتبادلة والتصعيد العسكري المتواصل، يجعل مستقبل الأزمة مفتوحًا على عدة سيناريوهات، تتراوح بين استمرار الضغوط العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات.

تحديد اتجاه الأزمة

واختتم أسامة كمال تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد لا يزال ضبابيًا، وأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الأزمة، سواء نحو التهدئة السياسية أو المزيد من التصعيد العسكري.