أسامة كمال: القرار الحقيقي في إيران كان بيد المرشد الأعلى.. والرئيس لا يملك رسم السياسات الإستراتيجية

قال الإعلامي أسامة كمال إن دعوات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للحفاظ على التماسك الداخلي تأتي في ظل ظروف إقليمية معقدة وتوترات متصاعدة، مشيرًا إلى أن الخلافات السياسية داخل إيران لا ينبغي أن تتحول إلى نقطة ضعف أمام التحديات الخارجية.



الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية

وأوضح كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، أن الرئيس الإيراني شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن التهديدات العسكرية والضغوط الخارجية لن تدفع إيران إلى التراجع عن مواقفها.



وأضاف أن طبيعة النظام السياسي في إيران تجعل السلطة الفعلية في يد علي خامنئي، موضحًا أن المرشد الأعلى يظل صاحب القرار النهائي في القضايا الاستراتيجية منذ قيام الثورة الإيرانية.

رسم السياسات الكبرى

وأشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني يمثل أحد أهم مراكز القوة داخل الدولة الإيرانية، في حين أن رئيس الجمهورية، رغم انتخابه من الشعب، لا يمتلك سلطة مستقلة في رسم السياسات الكبرى أو اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.

التطورات السياسية والعسكرية

وأكد كمال أن التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة تنعكس بشكل مباشر على الأسواق العالمية، سواء في أسعار النفط أو البورصات الدولية، مشيرًا إلى أن حالة الصعود والهبوط المستمرة في الأسواق ترتبط بدرجة كبيرة بمستوى التوترات الجيوسياسية وتطورات المشهد الإقليمي.