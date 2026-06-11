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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لإعادة الانضباط.. رفع 123 حالة إشغال من شارع الدكتور لاشين في الهرم

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

قامت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، بحملة مكبرة، لرفع كفاءة شارع الدكتور لاشين ورفع الإشغالات، وذلك من أجل إعادة الانضباط للشوارع وتحسين المظهر الحضاري.
وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الحيزة، لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وشملت الحملة رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين والسيارات والتعامل الفوري مع أماكن تجمعات القمامة والفريزة إلى جانب إزالة الأرصفة والبلدورات المخالفة التي تم تنفيذها بدون تراخيص والمتعدية علي خطوط التنظيم  فضلاً عن رفع الأكشاك والفاترينات المخالفة بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على حق الطريق، وأسفرت الحملة عن رفع 123 حالة اشغال.

قاد الحملة اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم واالمقدم أحمد نعمان قائد شرطة المرافق ومحمد فتحى نائب رئيس الحي للقطاع  الشمالي، وعلي محمود مدير الاشغالات بالقطاع وأشرف اسماعيل جهاز التفتيش والمتابعة بمحافظة الجيزة، وولاء محبوب مدير إدارة الإعلام بالحي، ورجال المتابعة الميدانية والاشغالات بحي الهرم.

وأكد رئيس حي الهرم، على استمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي ومكثف في مختلف قطاعات الحي مع المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة التنفيذية، مشدداً على عدم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية أو تعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة شارع الدكتور لاشين حي الهرم

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