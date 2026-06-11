انطلاق ندوة كبرى لتعزيز الوعي الديني بمساجد حلايب وأبو رماد

كثفت مديرية أوقاف البحر الأحمر جهودها لمتابعة الأنشطة الدعوية والتثقيفية بمساجد إدارتي حلايب وأبو رماد، من خلال جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المساجد بالمنطقة، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمتابعة سير العمل الدعوي ونشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن خطة الوزارة لتعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية.

وجاءت الجولة تحت إشراف فضيلة الشيخ عبدالمهيمن السيد محمد، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، بهدف الوقوف على مدى انتظام الأنشطة الدعوية والدروس العلمية والندوات التثقيفية داخل المساجد، والتأكد من الالتزام بالخطة الدعوية المعتمدة من وزارة الأوقاف بما يحقق رسالة المسجد في نشر صحيح الدين وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وقاد أعمال المتابعة فضيلة الشيخ عبدالباسط عثمان أحمد، مدير الدعوة بمديرية أوقاف البحر الأحمر، يرافقه فضيلة الشيخ عصام محمد السيد، مفتش المتابعة بالمديرية، حيث تابعا سير العمل الدعوي داخل عدد من المساجد التابعة لإدارة حلايب ومنطقة أبو رماد، واطلعا على مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة، مؤكدين أهمية الاستمرار في تقديم الرسالة الدعوية بصورة تسهم في بناء الوعي الديني والوطني لدى المواطنين.

وعلى هامش الجولة، نظمت المديرية ندوة دينية موسعة بحضور عدد من رواد المساجد، حاضر فيها فضيلة الشيخ عبدالباسط عثمان أحمد وفضيلة الشيخ عصام محمد السيد، حيث تناولت الندوة أهمية التمسك بالقيم الإسلامية السمحة، ودور المسجد في بناء الفرد والمجتمع، وأثر الوعي الصحيح في مواجهة الشائعات والأفكار الهدامة، مع التأكيد على أن الإسلام دين رحمة وتسامح وعمل وإتقان.

كما أكدت الندوة أهمية تعزيز روح الانتماء للوطن والحفاظ على مقدراته، وغرس قيم التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، إلى جانب إبراز الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الثقافة الدينية الرشيدة وتحصين النشء والشباب من الأفكار المتطرفة من خلال برامج دعوية وعلمية متكاملة.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف البحر الأحمر في تكثيف الأنشطة الدعوية والوصول إلى مختلف المناطق، مؤكدين أهمية استمرار هذه اللقاءات التي تسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأكد فضيلة الشيخ عبدالمهيمن السيد محمد، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، استمرار تنفيذ خطط المتابعة الميدانية والأنشطة الدعوية بجميع الإدارات والمساجد على مستوى المحافظة، بما يسهم في الارتقاء بالعمل الدعوي وتحقيق رسالة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وخدمة المجتمع.