قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة العامة تطالب بإعدام سارة خليفة و27 متهمًا في قضية تصنيع المخدرات الكبرى
زاد 15 جنيها.. صعود طفيف للذهب مساء اليوم
القيادة المركزية الأمريكية: مضيق هرمز مفتوح للعبور.. وإيران لا تسيطر عليه
القبض على المتهم بالتعدي على صاحب محل بالضرب في الجيزة
حقيقة تعدي أولياء أمور بالضرب على معلمة بعد امتحان الإعدادية بالشرقية
حارس ترامب الشخصي يكشف لـ صدى البلد طبيعة المواد الخطرة في حادث البنتاجون
قطع المياه 16 ساعة عن عدة مناطق في الجيزة لتنفيذ أعمال تطهير شبكات.. تفاصيل
طقس الجمعة 12 يونيو 2026.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة بالمحافظات
صبا مبارك لـ صدى البلد : إلهام في ورد على فل وياسمين نموذج للمرأة الراضية | حوار
دعاء السنة الهجرية الجديدة 1448 .. يفتح لك الأبواب المغلقة
فيفا يعلن حكام مباريات تونس في كأس العالم 2026 .. صافرة أرجنتينية أمام السويد
عادة شائعة أثناء الجلوس في الحمام تسبب البواسير ونزيف المستقيم .. متى يصبح الأمر خطيرًا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق ندوة كبرى لتعزيز الوعي الديني بمساجد حلايب وأبو رماد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

كثفت مديرية أوقاف البحر الأحمر جهودها لمتابعة الأنشطة الدعوية والتثقيفية بمساجد إدارتي حلايب وأبو رماد، من خلال جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المساجد بالمنطقة، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمتابعة سير العمل الدعوي ونشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن خطة الوزارة لتعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية.

وجاءت الجولة تحت إشراف فضيلة الشيخ عبدالمهيمن السيد محمد، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، بهدف الوقوف على مدى انتظام الأنشطة الدعوية والدروس العلمية والندوات التثقيفية داخل المساجد، والتأكد من الالتزام بالخطة الدعوية المعتمدة من وزارة الأوقاف بما يحقق رسالة المسجد في نشر صحيح الدين وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وقاد أعمال المتابعة فضيلة الشيخ عبدالباسط عثمان أحمد، مدير الدعوة بمديرية أوقاف البحر الأحمر، يرافقه فضيلة الشيخ عصام محمد السيد، مفتش المتابعة بالمديرية، حيث تابعا سير العمل الدعوي داخل عدد من المساجد التابعة لإدارة حلايب ومنطقة أبو رماد، واطلعا على مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة، مؤكدين أهمية الاستمرار في تقديم الرسالة الدعوية بصورة تسهم في بناء الوعي الديني والوطني لدى المواطنين.

وعلى هامش الجولة، نظمت المديرية ندوة دينية موسعة بحضور عدد من رواد المساجد، حاضر فيها فضيلة الشيخ عبدالباسط عثمان أحمد وفضيلة الشيخ عصام محمد السيد، حيث تناولت الندوة أهمية التمسك بالقيم الإسلامية السمحة، ودور المسجد في بناء الفرد والمجتمع، وأثر الوعي الصحيح في مواجهة الشائعات والأفكار الهدامة، مع التأكيد على أن الإسلام دين رحمة وتسامح وعمل وإتقان.

كما أكدت الندوة أهمية تعزيز روح الانتماء للوطن والحفاظ على مقدراته، وغرس قيم التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، إلى جانب إبراز الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الثقافة الدينية الرشيدة وتحصين النشء والشباب من الأفكار المتطرفة من خلال برامج دعوية وعلمية متكاملة.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف البحر الأحمر في تكثيف الأنشطة الدعوية والوصول إلى مختلف المناطق، مؤكدين أهمية استمرار هذه اللقاءات التي تسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأكد فضيلة الشيخ عبدالمهيمن السيد محمد، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، استمرار تنفيذ خطط المتابعة الميدانية والأنشطة الدعوية بجميع الإدارات والمساجد على مستوى المحافظة، بما يسهم في الارتقاء بالعمل الدعوي وتحقيق رسالة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وخدمة المجتمع.

حلايب وشلاتين البحر الاحمر مدينة الغردقة القصير مرسى علم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

ترشيحاتنا

الدكتور مجدي مرشد،

مجدي مرشد: الانتهاء الكامل من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالبترول يعكس قدرة الدولة على إدارة الملفات

لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب

إعلام النواب تفتح ملفات الصحفيين المؤقتين وبدل التكنولوجيا الأسبوع المقبل

النائبة ولاء الصبان

طلب إحاطة أمام «طاقة النواب» لبحث تداعيات إلغاء شرائح استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية

بالصور

عادة شائعة أثناء الجلوس في الحمام تسبب البواسير ونزيف المستقيم .. متى يصبح الأمر خطيرًا؟

أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة
أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة
أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة

دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%

المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي؟

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

رفض اب استلام نجله

والده قفل الباب في وشه .. فيديو لطفل يثير غضب السوشيال ميديا

وفاة مؤذن

أثار تفاعلا واسعا.. وفاة مؤذن داخل مسجد أثناء رفع أذان العصر

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد