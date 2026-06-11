لذيذة وسهلة.. طريقة عمل تورتة الفراولة السريعة

تعد تورتة الفراولة السريعة من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها في فصل الصيف وفي حفلات عيد الميلاد المقامة في المنزل.

نعرض لكم طريقة عمل تورتة الفراولة السريعة من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

ربع كيلو دقيق اسبونج

٣ بيضات

ربع كوب ماء

للحشو

كريم شانتي مخفوق بقوام متماسك

توبنج فراولة

فراولة فريش

جوز هند ناعم

مياه غازية للتشريب

طريقة عمل تورتة الفراولة السريعة

اخفقي البيض مع الماء والكيك حتى ينتفش القوام ثم ضعي في صاج فرن مبطن بورق زبدة

ادخلى نوارة الفراولة في الفرن حتى تمام النضج واتركيها حتى تبرد تماما وقطعيها.

احشي الكيكة بالمياه الغازية

يحشى بالكريمة المخفوقة والحشوة الفراولة وزينيها بجوز الهند وتوبينج الفراولة والكريمة وتقدم وبالهنا والشفا.