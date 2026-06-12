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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة البحر الأحمر تشارك في احتفال القنصلية الروسية باليوم الوطني لروسيا الاتحادية بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شاركت محافظة البحر الأحمر في الاحتفال الرسمي الذي نظمته القنصلية العامة لروسيا الاتحادية بمدينة الغردقة بمناسبة اليوم الوطني لروسيا، حيث حضرت السيدة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، ممثلةً عن الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد ماكسيم ليتفينوف، القنصل العام لروسيا الاتحادية بالغردقة، وحرمه السيدة إيلينا ليتفينوفا، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية والتنفيذية وممثلي الجالية الروسية.

وخلال الاحتفال، نقلت نائب المحافظ تحيات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، إلى القنصل العام الروسي، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية التي تعكس متانة العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية.

وأكدت السيدة ماجدة حنا أن العلاقات المصرية الروسية تمثل نموذجًا للتعاون والشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن هذه العلاقات شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا بفضل الإرادة المشتركة للقيادتين السياسيتين في البلدين، بما يسهم في تعزيز المصالح المتبادلة وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وأشارت نائب المحافظ إلى المكانة المتميزة التي تحتلها مدينة الغردقة لدى السائح الروسي، مؤكدة أن المدينة تواصل تصدرها قائمة الوجهات السياحية المفضلة للسياح الروس، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري لدى السوق الروسية.

وأضافت أن محافظة البحر الأحمر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات السياحية والبنية التحتية، بما يواكب النمو المستمر في الحركة السياحية الوافدة، خاصة من روسيا، مشيدة بدور الرحلات الجوية المباشرة التي تربط مطار الغردقة الدولي بالعديد من المدن الروسية، إلى جانب مساهمة الشركات السياحية الروسية في دعم النشاط السياحي بالمحافظة.

كما أكدت أن التعاون بين محافظة البحر الأحمر وروسيا الاتحادية يمتد إلى العديد من المجالات، وفي مقدمتها القطاع السياحي، الذي يمثل أحد أبرز روافد التنمية الاقتصادية بالمحافظة، ويسهم في تعزيز أواصر الصداقة والتواصل بين الشعبين المصري والروسي.

وفي ختام كلمتها، تقدمت نائب محافظ البحر الأحمر بخالص التهنئة إلى القنصل العام الروسي وأعضاء الجالية الروسية بالمحافظة بمناسبة اليوم الوطني لروسيا الاتحادية، متمنية للشعب الروسي دوام التقدم والازدهار، وللعلاقات المصرية الروسية مزيدًا من النمو والتطور خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاحتفال حضورًا دبلوماسيًا ومجتمعيًا مميزًا، في أجواء عكست عمق العلاقات التاريخية وروح الصداقة المتبادلة بين مصر وروسيا، بما يؤكد استمرار التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات.

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