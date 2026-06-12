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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع ملفات التقنين وأملاك الدولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

استقبل حامد الشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، لجنة المتابعة المختصة من ديوان عام محافظة الوادي الجديد؛ لمراجعة الموقف التنفيذي لملفات تقنين أراضي أملاك الدولة ومتابعة معدلات الإنجاز بالمركز، وذلك في إطار الجهود المستمرة.

وعقب الاستقبال، عقد رئيس المركز اجتماعًا موسعًا بحضور أعضاء اللجنة ومسؤولي أملاك الدولة والتقنين والشؤون القانونية، حيث جرى استعراض الموقف الحالي للطلبات المقدمة، ونسب الإنجاز التي تم تحقيقها، إلى جانب مناقشة الإجراءات اللازمة للانتهاء من الملفات المستوفاة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لهذا الملف.

كما تناول الاجتماع بحث أبرز المعوقات التي قد تواجه سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لتذليلها، بما يسهم في تسريع معدلات الأداء وتحقيق المستهدفات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مركز بلاط، أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بملف التقنين، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية في التعامل مع جميع الملفات.

وقامت اللجنة خلال الزيارة بمراجعة عدد من الملفات والسجلات الخاصة بأملاك الدولة، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بإجراءات التقنين، والتأكد من تنفيذ التعليمات المنظمة لهذا الملف الحيوي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي.


وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة من العاملين بالمركز في متابعة ملفات التقنين، مؤكدة أهمية استمرار المتابعة الميدانية والدورية لضمان الانتهاء من الملفات المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتأتي هذه المتابعة في ضوء توجيهات السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بضرورة تكثيف الجهود لإنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين، بما يحقق الاستقرار القانوني للأوضاع ويحافظ على حقوق الدولة ويدعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز بلاط

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