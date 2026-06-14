المتحف القبطي ينفذ محاضرات عن مسار العائلة المقدسة

نفذ المتحف القبطي مجموعة من المحاضرات التي تلقي الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة وأهميته سياحيًا.

أوضحت إدارة المتحف القبطي، أننا نفذنا محاضرة عنوان "العائلة المقدسة في مصر: دراسة جغرافية سياحية" ألقاها الدكتور عدلي أنيس -أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية الآداب جامعة القاهرة.

تصوير رحلة العائلة المقدسة

تابعت أن تضمنت سلسلة المحاضرات محاضرة بعنوان "تصوير رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر في الفن القبطي والفنون الشرقية والغربية" وقد ألقاتها الدكتورة إيفيلين جورج اندراوس- أستاذ الفنون الآثرية القبطية بمعهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

واختم اليوم بمحاضرة للباحث بيشوي دميان حلمي - باحث دكتوراة في قسم الآثار الإسلامية والقبطية بكلية الآثار جامعة القاهرة، تحت عنوان "التراث الثقافي اللامادي لرحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر في ضوء الذكاء الأصطناعي".

يذكر أن افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. وقد تم افتتاح الجناح الجديد للمتحف عام 1947 كما تم تطويره عدة مرات كان آخرها عام 2006، حين تم ربط الجناح القديم والجديد للمتحف بممر.

يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة.

كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.

