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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب يناقش ملف الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بعد غد

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مناقشة ملف الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه خلال اجتماع اللجنة المقرر عقده الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المختصة، لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات بشأن هذا الملف الذي يثير اهتمام آلاف الشباب.

وأوضح منصور أن اللجنة ستطلب من الحكومة عرض نتائج أعمال حصر حملة الماجستير والدكتوراه، والرد على الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن، مؤكدًا أن المناقشات ستركز على الوقوف على الوضع الحالي للملف ومدى التقدم المحقق فيه.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستكون في مقدمة الجهات المشاركة في الاجتماع، باعتبارها المسؤولة عن التنسيق مع الجامعات وجمع البيانات الخاصة بأعداد الخريجين وحملة الدراسات العليا، إلى جانب المجلس الأعلى للجامعات الذي يتابع هذا الملف.

 حملة الماجستير والدكتوراه 

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن العديد من حملة الماجستير والدكتوراه يواجهون تحديات تتعلق بفرص العمل والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية، معتبرا أن عدم توظيف هذه الكفاءات بالشكل المناسب يمثل إهدارا لطاقات وخبرات يمكن أن تسهم في دعم خطط التنمية.

إيهاب منصور لجنة القوى العاملة النواب حملة الماجستير والدكتوراه

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