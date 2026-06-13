برلماني: مصر تقود دبلوماسية واعية لخفض التصعيد الإقليمي وفتح مسارات جدسدة للسلام

أشاد حسام سعيد، عضو مجلس الشيوخ، بالدور المصري المتصاعد في إدارة عدد من الملفات الإقليمية الحساسة، وفي مقدمتها الجهود الرامية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب متابعة تنفيذ واستكمال مراحل “اتفاق شرم الشيخ” للسلام، بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية.

وأكد سعيد ـفي تصريحات اليوم أن التحركات المصرية تعكس رؤية استراتيجية متوازنة تقوم على ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات مفتوحة، عبر الاعتماد على أدوات الدبلوماسية الهادئة والوساطة الفاعلة، وهو ما يعزز مكانة مصر كطرف محوري في معادلة الأمن الإقليمي.

وأضاف أن ما تشهده المنطقة من جهود لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران يؤكد أهمية الدور المصري في فتح قنوات اتصال غير مباشرة بين الأطراف المختلفة، والعمل على تقريب وجهات النظر في القضايا الخلافية، بما يهيئ بيئة مناسبة للحلول السياسية بدلًا من المواجهة العسكرية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن التحرك نحو استكمال المرحلة الثانية من “اتفاق شرم الشيخ” يمثل خطوة مهمة لترسيخ التهدئة وتوسيع نطاق التفاهمات السياسية والأمنية، بما يضمن استدامة الاستقرار وفتح المجال أمام تسويات أوسع في ملفات إقليمية شديدة التعقيد.

وأكد أن مصر تتحرك وفق رؤية شاملة تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز فرص السلام، وحماية الأمن القومي العربي، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى المزيد من التهدئة والحلول السياسية.

وأكد أن استمرار هذه الجهود يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار المنطقة، ودعم مسار السلام، وترسيخ مفهوم أن الحوار هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمات الإقليمية المعقدة.