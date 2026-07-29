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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شهيرة ومحمد رياض يكشفان كواليس التكريم من المهرجان القومي للمسرح

محمد رياض
محمد رياض
أحمد إبراهيم
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعربت الفنانة الكبيرة شهيرة عن سعادتها بتكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ 19 برئاسة الفنان محمد رياض، مؤكدة أن التكريم أعاد إليها ذكريات أعمال مسرحية مهمة في مشوارها الفني.

وقالت شهيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة ON: "أجمل ما في المهرجان أنهم بحثوا عن أعمال مسرحية لي، وفاجأوني بأعمال لم أكن أتذكرها، لأنها لم تُوثق أو تُسجل، وعندما أخبروني بها بدأت أتذكرها وأفرح، واستعدت ذكريات مسرحيات جميلة حققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا". 

محمد رياض

وأضافت: "كان هناك عمل مع الفنان الراحل محمود ياسين بعنوان (عودة الغائب)، وكانت مسرحية أيقونية. قدمت خلالها واحدًا من أهم وأصعب أدواري، وكان لدي مونولوج منفرد استمر نحو عشر دقائق، وهو من الأعمال التي أفخر بها. كما كنت عضوة في المسرح القومي". 

ومن جانبه، علق الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، على الجدل الذي أُثير بشأن تكريم شهيرة بسبب صلة القرابة بينهما، قائلًا: "ليس لدي أي دخل في ترشيح الفنانة شهيرة للتكريم، اللجنة العليا للمهرجان تضم 12 قامة مسرحية كبيرة، من بينهم رئيس هيئة الكتاب، ورئيس المركز القومي للمسرح، والمخرج عصام السيد، إلى جانب عدد من الأساتذة الكبار، هم من رشحوا اسم شهيرة، وعندما طُرح الاسم، قلت لهم اعتبروني بلا صوت في هذا الاجتماع، وما ستقرره اللجنة سأحترمه". 

وأضاف: "أجمل تعليق وصلني كان للفنان صلاح عبد الله، عندما قال إن تكريم شهيرة هو "تكريم للتكريم" وهو تعليق بليغ قمت باستعارته منه، كما أن الدورة الحالية كرّمت عددًا من القامات الكبيرة، منهم إسعاد يونس، وأحمد عبد العزيز، وأحمد ماهر". 

واختتمت شهيرة حديثها قائلة: "محمد رياض هدية من ربنا ليا". 

فيما رد محمد رياض قائلًا: "سعدنا جميعًا بتكريمك، ليس أنا فقط، بل كل محبيك وجمهورك الذي تابع مشوارك الفني العظيم، وأتمنى أن نكون قد أسعدناكم كما أسعدتِ جمهورك على مدار سنوات طويلة".

محمد رياض الفنان محمد رياض شهيرة الفنانة شهيرة تكريم شهيرة

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