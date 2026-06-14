تحركات برلمانية مكثفة لحل أزمات مخالفات البناء وأراضي الأوقاف

تناقش لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اجتماعات اليوم الأحد ١٤ يونيو معوقات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، وتأخر اعتماد الأحوزة العمرانية بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى مناقشة طلبات رصف الطرق الداخلية، وتغطية الترع والمصارف لحماية الأطفال من الغرق، وإنشاء مستشفيات ومجازر آلية جديدة.

وقف الأمير مصطفى عبدالمنان



و تناقش اللجنة عقب الجلسة العامة تداعيات المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، والخاص بوقف التعامل على الأراضي المرتبطة بـ "وقف الأمير مصطفى عبدالمنان" بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وما ترتب عليه من أضرار للمواطنين.