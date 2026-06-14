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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روما يريد حسم صفقة ماسون جرينوود قبل نهاية يونيو

روما يريد حسم صفقة ماسون جرينوود قبل نهاية يونيو
روما يريد حسم صفقة ماسون جرينوود قبل نهاية يونيو
أ ش أ

يستعد نادي روما لتقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع الجناح الإنجليزي ماسون جرينوود الأسبوع المقبل، في إطار سعيه لتعزيز خط هجومه قبل انطلاق موسم 2026-2027، بحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية.

ويُبدي "الجيالوروسي" إصرارًا على حسم صفقة اللاعب قبل نهاية يونيو، معتقدًا أن الوضع المالي لنادي أولمبيك مرسيليا قد يساعد على التوصل إلى اتفاق.

ويُقدّر مرسيليا قيمة جرينوود بنحو 55 مليون يورو، لكنه قد يضطر إلى الموافقة على صفقة بيع كبيرة قبل نهاية الشهر من أجل الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة العرض المقدم من روما نحو 40 مليون يورو، تشمل مكافآت وبندًا مهمًا لإعادة البيع مستقبلًا.

وأضاف التقرير أن النادي الإيطالي يدرس صيغة تتضمن إعارة أولية بقيمة 5 ملايين يورو وإلزامية الشراء مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى10 ملايين يورو كمكافآت مضمونة.

وكان روما قد بدأ بالفعل محادثات مع والد جرينوود ووكيل أعماله، فيما يبدي المهاجم السابق لـ مانشستر يونايتد انفتاحًا على الانتقال إلى ملعب الأولمبيكو.

ويسعى نادي العاصمة الإيطالية إلى تدعيم خياراته الهجومية هذا الصيف، بغض النظر عن مستقبل نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.

كما أشارت التقارير إلى أن الأمريكي كريستيان بوليسيتش عُرض على روما كخيار بديل، إلا أن جرينوود لا يزال الهدف الأول للنادي.

وخلال موسم 2025-2026، سجل غرينوود 26 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 48 مباراة بمختلف المسابقات مع مرسيليا.

نادي روما الجناح الإنجليزي ماسون جرينوود تعزيز خط هجومه صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية

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