مانويل نوير يعلّق على هدف كوراساو: سوء حظ وتغيير اتجاه الكرة حسم الموقف

علّق الحارس الألماني مانويل نوير على الهدف الذي سجله منتخب كوراكافي المباراة في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم FIFA 2026™، مؤكدًا أنه كان قريبًا من التصدي للكرة لكن تغير مسارها بشكل مفاجئ حرمه من التدخل.

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وقال نوير في تصريحات صحفية: «في الواقع، كنت على وشك التصدي للكرة، لكنها غيّرت اتجاهها بعد ارتطامها بأحد اللاعبين، وكانت المسافة قريبة جدًا بحيث لم يكن لدي وقت كافٍ لردة الفعل. لقد كان الأمر مجرد سوء حظ».

وأوضح الحارس المخضرم أن مثل هذه اللقطات جزء طبيعي من كرة القدم، خاصة عندما يحدث تغيير في اتجاه الكرة بشكل غير متوقع داخل منطقة الجزاء، ما يجعل رد الفعل في غاية الصعوبة حتى على حراس المرمى أصحاب الخبرة الكبيرة.