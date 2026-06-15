مفاوضات كادت تغير مسيرته.. كيميتش يتحدث عن عرض باريس سان جيرمان

تحدث الألماني جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، عن تفاصيل اقترابه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، مؤكدًا أنه درس العرض الفرنسي بجدية قبل أن يحسم قراره بالاستمرار داخل صفوف العملاق البافا

وأوضح الدولي الألماني، خلال فيلم وثائقي عُرض مؤخرًا، أن إدارة باريس سان جيرمان أبدت اهتمامًا كبيرًا بضمه، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات مع المدير الرياضي لويس كامبوس والمدرب لويس إنريكي، اللذين أكدا له أنه سيكون جزءًا أساسيًا من مشروع النادي المستقبلي.

وأشار كيميتش إلى أن العرض الباريسي كان مغريًا على كافة المستويات، خاصة من الناحية المالية، وهو ما دفعه للتفكير بجدية في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الألماني.

وأضاف أن أحد أبرز الأسباب التي جعلته يدرس فكرة الانتقال كان رغبته في المساهمة بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخ باريس سان جيرمان، معتبرًا أن هذه الفكرة شكلت دافعًا كبيرًا بالنسبة له في تلك الفترة.

إلا أن اللاعب أوضح أن تتويج النادي الفرنسي بالبطولة القارية لاحقًا غيّر كثيرًا من قناعاته، مؤكدًا أنه شعر حينها بأن قراره بالبقاء في بايرن ميونخ كان الخيار الأنسب بالنسبة له.

كما أشار إلى أن مواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال كانت لحظة خاصة بالنسبة له، حيث كان يتطلع إلى قيادة فريقه نحو النهائي، لكن الأمور لم تسر كما كان يأمل.

واختتم كيميتش حديثه بالتأكيد على أنه لا يشعر بأي ندم تجاه قراره، مشددًا على أنه مرتاح تمامًا للاستمرار مع بايرن ميونخ، وأنه مقتنع بالمسار الذي اختاره لمستقبله الكروي.