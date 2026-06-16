"بريكس": فيتنام تجذب 24.81 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية منذ بداية 2026

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم /الثلاثاء/ أن فيتنام نجحت في جذب 24.81 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية منذ بداية العام الحالي.

ولفتت الشبكة الإعلامية إلى أن التدفقات القوية تركزت في قطاعات التصنيع والطاقة والتكنولوجيا مما يعزز مكانة فيتنام كوجهة استثمارية رائدة في منطقة جنوب شرق آسيا.

وأشارت الشبكة الدولية إلى إعلان المكتب الوطني للإحصاء التابع لوزارة المالية الفيتنامية أن البلاد تمكنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 24.81 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مسجلة نموا بنسبة 34.9% على أساس سنوي.

وشملت هذه الاستثمارات رأس المال المسجل حديثا، والاستثمارات الإضافية في المشاريع القائمة، إلى جانب مساهمات المستثمرين الأجانب الرأسمالية ومشتريات الأسهم.

ووفقا للشبكة الإخبارية، فقد حافظ قطاع التصنيع على صدارته مستقطبا 9.64 مليارات دولار، ما يعادل 65% من رأس المال المسجل حديثا. واستحوذ إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه وتكييف الهواء على 2.45 مليار دولار، ما يمثل 16.5% من الاستثمارات الجديدة، في حين استقطبت القطاعات الأخرى 2.75 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة في المشاريع الجديدة والقائمة 14.52 مليار دولار في قطاع التصنيع، مستحوذا على 70.4% من الإجمالي. كما ساهم المستثمرون الأجانب بمبلغ 4.19 مليارات دولار من خلال شراء الأسهم والمساهمات الرأسمالية.