رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد، معربًا فيها عن خالص التهاني لسيادته ولجميع أبناء الشعب المصري بهذه المناسبة.

وجاء نص البرقية كالتالي:

“يسرني أن أتقدم إلى فخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأصدق التهاني القلبية بمناسبة العام الهجري الجديد. وندعو إلى الله أن يكون عامًا مباركًا يحمل لمصرنا الغالية وشعبها العظيم المزيد من التقدم والسلام، وأن يكلل جهودكم بالتوفيق في البناء والتنمية. وكل عام وسيادتكم بخير.”

وبعث رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، إلى جانب الوزراء والمحافظين وقيادات الدولة المصرية. متمنيًا الخير والسلام والاستقرار لمصر وشعبها العظيم.