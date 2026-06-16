وزارة العمل تطلق قناة رقمية للرد على استفسارات المواطنين عبر واتساب

أعلن حسن رداد، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "اسأل وزارة العمل"، كآلية رقمية رسمية لاستقبال أسئلة واستفسارات المواطنين والرد عليها عبر تطبيق واتساب، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير آليات التواصل مع المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتيسير وصول المعلومة الصحيحة من مصادرها المختصة.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة خصصت الرقم "01035358685" لاستقبال استفسارات المواطنين، حيث يمكن للمواطن إرسال استفساره في رسالة واحدة عبر واتساب، على أن تتضمن البيانات الأساسية اللازمة لتسجيل الطلب ومتابعته، وهي: الاسم، الرقم القومي، المحافظة، وتفاصيل الاستفسار، بما يتيح فحص الطلب بدقة وتوجيهه إلى الجهة المختصة والرد عليه بصورة مهنية ومنضبطة.

وقال الوزير إن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز سرعة الاستجابة للاستفسارات الواردة، وتوحيد مسار التعامل معها، بما يضمن فحصها بصورة منظمة، وتوجيهها إلى الإدارات أو المديريات المختصة، ثم موافاة المواطن بالرد المناسب وفقًا لطبيعة كل موضوع.

وأضاف رداد أن المبادرة تعتمد على منظومة متابعة داخلية مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، تضمن تسجيل الأسئلة والاستفسارات، وتصنيفها، وتحديد مسار التعامل معها، سواء من خلال الرد الفوري على الأسئلة الشائعة، أو إحالة الموضوعات التي تستلزم مراجعة إلى الجهات المختصة داخل الوزارة أو المديريات، مع متابعة موقف الرد وفقًا للضوابط المنظمة، وذلك من خلال فريق فني متخصص.

وأكد وزير العمل أن مبادرة "اسأل وزارة العمل" تستهدف تسهيل التواصل مع المواطنين، ورفع جودة الخدمة، وتقليل التشتت في مصادر الحصول على المعلومات، من خلال قناة رسمية موحدة تتيح للمواطن طرح استفساره والحصول على الرد المناسب من الجهة المعنية، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لدعم التحول الرقمي، وتطوير منظومة خدمة المواطنين، وتقديم خدمات أكثر سرعة ووضوحًا وتنظيمًا، بما يعكس الصورة المؤسسية اللائقة بوزارة العمل.