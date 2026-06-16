نيمار يعلن خبرًا سعيدًا قبل مباراة البرازيل وهايتي

كشف نجم المنتخب البرازيلي الموهوب نيمار على هامش مشاركته في نهائيات كأس العالم رفقة كتيبة السامبا، أنه سيرزق بطفله الثالث من زوجته المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي برونا بيانكاردي، وهو الطفل الخامس للنجم البرازيلي.

وظهر لاعب فريق سانتوس البرازيلي في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحدث بحماس شديد وقال :"أنا في غاية السعادة".

ويظهر في إعلان ولادة الطفلة المنتظرة، الزوجان مع ابنتيهما، مافي وميل، البالغتين من العمر عامين و11 شهرًا على التوالي، كما يظهر في الفيديو دافي لوكا، البالغ من العمر 14 عامًا، والذي أنجبه اللاعب من كارول دانتاس، وهي مؤثرة اجتماعية أيضًا مثل بيانكاردي.

وعلق نيمار مازحا بعد أن علم أنه سيرزق بابنة رابعة: "سأؤسس فرقة موسيقية، ومن اليوم فصاعدًا ستكون فرقة سبايس جيرلز"، وذلك في إشارة إلى جنس أطفاله الثلاثة الأصغر سنًا.

وأفاد مصدر من المنتخب البرازيلي لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي) أن نيمار خضع لفحوصات طبية جديدة لتقييم حالة إصابته من الدرجة الثانية في ربلة ساقه اليمنى.

وأجرى لاعب سانتوس رقم 10 المزيد من الفحوصات صباحًا، وتدرب في صالة الألعاب الرياضية بعد الظهر كجزء من برنامج تعافيه.