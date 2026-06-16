«الإعلاميين» تفتح باب الحجز لمشروع «ظلال الشروق» بمدينة الشروق.. الشروط وآليات التقديم

أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، فتح باب الحجز رسميًا للسادة أعضاء النقابة، والتفاصيل الكاملة الخاصة بطرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع «ظلال الشروق»بمدينة الشروق، في إطار حرص النقابة على توفير خدمات اجتماعية وسكنية متميزة تواكب احتياجات الأعضاء وتدعم استقرارهم.

يأتي هذا الطرح ضمن ما قدمته نقابة الإعلاميين في ملف الإسكان للسادة الإعلاميين أعضاء النقابة، والذي شهد خلال الفترة الأخيرة توفير عدد من المشروعات السكنية والمصيفية المتميزة، من بينها السكن المصيفي بمدينة العلمين الجديدة، ومشروعات «جنة» بالقاهرة الجديدة و«جنة» بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع «سكن مصر» الإنتاج الإعلامي بحدائق أكتوبر، وذلك في إطار استراتيجية النقابة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات الأعضاء في مختلف المدن الجديدة.

يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات.

وأكدت نقابة الإعلاميين استمرارها في العمل على توفير مشروعات خدمية وسكنية تحقق الاستقرار الاجتماعي لأعضائها، وتدعم دور رسالتهم الإعلامية الواعية التي تليق بالدولة المصرية، من خلال التوسع في الخدمات التي تلبي تطلعات أعضاء النقابة وأسرهم.