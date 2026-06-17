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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الشكمجية طرب تحيي ليلة غنائية ببيت الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك

فرقة الشكمجية
فرقة الشكمجية
أحمد البهى

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير بشتاك (بيت الغناء العربي) بشارع المعز لدين الله الفاطمي، التابع لـصندوق التنمية الثقافية، حفلاً غنائيًا لفرقة "الشكمجية طرب" في السابعة والنصف مساء الجمعة 19 يونيو.

تُعد الفرقة، التي تأسست عام 2021 بقيادة الفنان أشرف خميس، من الفرق الشابة المعنية بإحياء التراث الغنائي المصري، من خلال إعادة تقديم روائع الأغنية العربية بصياغات تحافظ على أصالتها وتبرز جمالياتها الموسيقية، ضمن مشروعها الفني "جواهر الأغنيات".

وقد قدمت الفرقة خلال السنوات الماضية عددًا من الحفلات الناجحة داخل مراكز الإبداع الثقافي المختلفة، واستطاعت أن تحظى بتفاعل جماهيري لافت بفضل التزامها بالهوية الغنائية الشرقية وجودة الأداء.

ويأتي الحفل في إطار أنشطة صندوق التنمية الثقافية الهادفة إلى دعم الفنون التراثية وإحياء ذاكرة الغناء المصري والعربي الأصيل، عبر تقديم تجارب موسيقية تعيد وصل الجمهور بجذور الطرب.

مركز إبداع قصر الأمير بشتاك الشكمجية طرب الفنان أشرف خميس

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