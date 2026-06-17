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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أوائل الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بالقاهرة

صورة الأوائل
صورة الأوائل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أسماء أوائل امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (المهني للصم وضعاف السمع) للعام الدراسي 2025-2026.

وجاءت الطالبة بسملة محمد محمود محمد، من إدارة حلوان التعليمية، في المركز الأول بمجموع 337.5 درجة، فيما حصلت الطالبة سما صالح كامل بيومي، من إدارة حلوان التعليمية، على المركز الثاني بمجموع 333.5 درجة.

وحصدت الطالبة نادية أحمد عبدالعزيز أحمد، من إدارة المطرية التعليمية، المركز الثالث بمجموع 332 درجة

محافظة القاهرة 
 

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ بنسبة نجاح ٧٣ % وبلغ عدد المتقدمين  ٢٠٣١٦٢ للامتحان  طالب وطالبة  حضر منهم  ١٩٧٥٢٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٤١١٤ .

مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أسماء أوائل امتحانات الدكتور إبراهيم صابر

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