مختار غباشي: مشاركة مصر في قمة السبع تعكس مكانتها الإقليمية وتأثيرها في المنطقة

قال الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، إنّ مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع تمثل دلالة مهمة على تقدير المجتمع الدولي للدور المصري وحجم تأثيره في محيط إقليمي يشهد حالة من الاضطراب والتوتر، مؤكداً أن الحضور المصري في مثل هذه القمم الكبرى يعكس مكانة القاهرة وثقلها السياسي في المنطقة.

وأوضح في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القمة ناقشت العديد من القضايا الاقتصادية المرتبطة بسلاسل التوريد وتعزيز حركة التجارة الدولية وإزالة العوائق التي تواجهها، إلا أن الطابع السياسي كان هو الغالب على المناقشات، وفي مقدمتها الصراع الأمريكي الإيراني ومذكرة التفاهم المرتبطة به، ومدى قدرتها على إزالة العقبات المتعلقة بحركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وفتح مضيق هرمز، في ظل تباين التفسيرات الأمريكية والإيرانية بشأنها، إلى جانب حضور ملف الصراع الروسي الأوكراني داخل أروقة القمة.

التزام متبادل بين القاهرة وواشنطن

وتابع، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزز الرؤى المطروحة خلال القمة، مشيراً إلى أن التصريحات الصادرة عقب اللقاء عكست خصوصية العلاقات المصرية الأمريكية، كما أظهرت تعاطي الإدارة الأمريكية مع مستحقات مصر وحقوقها التاريخية في ملف سد النهضة، فضلاً عن وجود توافق والتزام متبادل بين القاهرة وواشنطن تجاه العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.