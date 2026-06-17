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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس هيئة الدواء لسفير اليابان: مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للتصنيع الدوائي والتصدير

رئيس هيئة الدواء المصرية
رئيس هيئة الدواء المصرية
أ ش أ

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الشراكات الدولية التي تسهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطين الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا للتصنيع الدوائي والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية؛ في ظل ما تشهده المنظومة الدوائية من تطور مستمر في البنية التنظيمية والرقابية.

جاء ذلك خلال اجتماع الغمراوي، اليوم الأربعاء، مع السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش الجلسة المخصصة للتوفيق بين الشركات المصرية واليابانية، والتي تستهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف فرص الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.


من جهته، أشاد السفير فوميو إيواي بالتطور الذي يشهده قطاع الدواء المصري، وبالجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لتطوير البيئة التنظيمية والاستثمارية، مؤكدًا تطلع الجانب الياباني إلى تعزيز التعاون مع مصر في المجالات الدوائية والصحية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها السوق المصري.
 

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي الجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لتطوير المنظومة الرقابية والتنظيمية وفق أحدث المعايير الدولية، وما حققته الهيئة من إنجازات في مجالات تنظيم وتداول المستحضرات الطبية، والارتقاء بمنظومة الجودة والرقابة الدوائية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات الدولية في قطاع الدواء.

وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون بين الشركات المصرية واليابانية العاملة في القطاع الدوائي، وبحث آليات دعم الشراكات الصناعية والاستثمارية، والاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتصنيع الدوائي، بما يسهم في دعم نقل المعرفة وتطوير القدرات التصنيعية المحلية ورفع كفاءة الصناعة الدوائية المصرية.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتشجيع عقد اللقاءات الثنائية بين الشركات والمؤسسات المعنية، بما يدعم استكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار المشترك، ويسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والتنسيق المشترك لدعم التعاون الاقتصادي والصحي بين مصر واليابان، والبناء على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة.

يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وجذب الاستثمارات النوعية إلى قطاع الدواء، ودعم الشراكات التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة الدوائية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لتصنيع وتصدير المستحضرات الطبية والدوائية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

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