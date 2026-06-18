قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ البحر الأحمر: تخفيض مقدمات تقنين الأراضي إلى 15% بدلًا من 25%
الزمالك يوضح تفاصيل رفض المحكمة الرياضية رفع إيقاف القيد التأديبي
برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات
انتظام سير امتحان التاريخ لطلاب الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي في المحافظات
بشكل منفصل .. ترامب وبزشكيان يوقعان مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن
قمة السبع.. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه مستقبل الترتيبات الأمنية بالشرق الاوسط
باكستان تمدد حظر تحليق الطائرات الهندية بمجالها الجوي حتى 24 يوليو المقبل
وزير الصحة يبحث مع مسؤولي شركتين عالميتين نقل تكنولوجيا تصنيع كواشف فصائل الدم لمصر
موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم
الكيلو بـ72 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس بالأسواق
وزير الزراعة: مبادرة "القرية المنتجة" تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنميةالمستدامة
كأس العالم: دياز أفضل لاعب سجل هدفا وصنع آخر في لقاء كولومبيا وأوزبكستان بالمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ضوابط لابد من مراعاتها في الخريطة الاستثمارية طبقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
معتز الخصوصي

قانون الإستثمار من القوانين الهامة التي تمنح مزايا غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب فى مصر.

تنص المادة "16" من قانون الإستثمار على أنه تقترح الوزارة المختصة الخطة الاستثمارية ، وتتضمن هذه الخطة وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق، وأولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة، ويتم إقرارها من المجلس الأعلى.

الخريطة الإستثمارية

تنص المادة "17" من قانون الإستثمار على أنه تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى.

وتعد الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الهيئة.

وتنص المادة "18" من قانون الإستثمار على أن تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أى قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة "19" من قانون الإستثمار على أن تصدر الهيئة خلال تسعين يوماًمن تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإليكترونى للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات .

وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دورياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ على تلشريعات السارية فى الدولة.

كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوما علي الاكثر منت تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لاعداد هذا الدليل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الازمة في هذا الشأن.

قانون الإستثمار الخطة الاستثمارية السياسات الاستثمارية مشروع الخريطة الاستثمارية التراخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب

هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك

حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات

السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي

صورة أرشيفية

مصر أبرز المتضررين.. خبير تحكيمي يفجر مفاجآت مونديال 2026

ترامب

ترامب: نجحت في خفض أسعار البيض ولم يحقق أي رئيس ما حققته إدارتي

الاهلي

صفقات من إنبي.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم علي محمود وأقطاي وحامد عبدالله

ترشيحاتنا

أرشيفية

محمود شوقي: نورا واحدة من أبرز نجمات جيل السبعينيات والثمانينيات

جانب من الحلقة

تحذير من مخاطر الصيام المطوّل.. خبير تغذية يحدد أفضل موعد للعشاء

جانب من الحلقة

خبيرة : تحويلات العاملين بالخارج شريان مهم للاقتصاد المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد