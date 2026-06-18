ماراثون الثانوية العامة.. محافظ الوادي الجديد تتفقد لجان الامتحانات واستراحات المراقبين

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جاهزية مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والاستراحات المخصصة لضيافة القائمين على أعمال الامتحانات بمركز الخارجة، يرافقها عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندسة أسماء بصيط مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات المقرر عقدها خلال الفترة من ٢١ يونيو ٢٠٢٦ حتى ١٦ يوليو ٢٠٢٦.

وشملت الجولة متابعة مستوى التجهيزات داخل لجان مدرستي نجيب محفوظ الثانوية بنات وطلعت ضرغام والاستراحات المجهزة بمدرسة الشهداء، للوقوف على مدى توافر كافة المتطلبات اللوجيستية لتوفير مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان والقائمين على أعمال الامتحانات، والتأكد من كفاءة كافة الأجهزة الكهربائية والمبردات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. موجهةً بالمرور والمتابعة المستمرة وتذليل أي معوقات خلال فترة الامتحانات بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية.