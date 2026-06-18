صابر الرباعي يفاجئ جمهوره: سأعتزل الغناء خلال 3 إلى 5 سنوات

كشف الفنان التونسي صابر الرباعي عن الموعد المتوقع لاعتزاله الغناء، مؤكدًا أنه لا يرغب في الاستمرار على الساحة الفنية حتى يصل إلى مرحلة يشعر فيها بالعجز أو يفقد قدرته على تقديم المستوى الذي يرضيه.

وقال صابر الرباعي، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يتوقع أن يبتعد عن الغناء خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، مضيفًا: “خلاص كبرنا، وبعد 3 أو 5 سنين بالكتير أعتقد هوقف فن”.

وأوضح الرباعي سبب تفكيره في الاعتزال، مشيرًا إلى أنه يفضل إنهاء مسيرته الفنية وهو في أفضل حالاته، قائلًا: “ماحبش نوصل لمرحلة العجز، أو ييجي يوم أغني قدام عدد قليل من الأشخاص”.

وأثارت تصريحات صابر الرباعي تفاعلًا واسعًا بين جمهوره، خاصة أنها تضمنت حديثًا صريحًا عن نهاية مشواره الفني ورغبته في الحفاظ على الصورة التي اعتاد عليها جمهوره طوال سنوات مسيرته الفنية