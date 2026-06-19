قافلة مرورية لخدمة أهالي مركز بلاط في الوادي الجديد

استقبل مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، القافلة المرورية التابعة لوحدة مرور الداخلة بمقر الوحدة المحلية للمركز، وذلك في إطار جهود محافظة الوادي الجديد للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بمختلف القرى والمراكز، وتخفيف مشقة الانتقال والسفر للحصول على الخدمات الأساسية تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بضرورة الوصول بالخدمات الحكومية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، وبمتابعة ودعم من حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط، الذي أكد أهمية استمرار هذه القوافل الخدمية لما لها من دور كبير في تيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة.

وشهدت القافلة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، حيث تم تقديم العديد من الخدمات والمعاملات المرورية، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمركبات والرخص، بما وفر الوقت والجهد على المواطنين وساهم في تقليل أعباء الانتقال إلى مقار الإدارات المرورية خارج المركز.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط أن القافلة تأتي ضمن خطة متكاملة للتوسع في تقديم الخدمات المتنقلة، بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة، تحقيقًا لمبادئ العدالة في تقديم الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر وسريع.

وأعرب عدد من المواطنين عن تقديرهم لهذه المبادرة، مشيدين بسهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، ومؤكدين أهمية استمرار تنظيم مثل هذه القوافل التي تسهم في توفير الوقت والجهد وتخفيف الأعباء عن الأهالي.