هزة أرضية على بعد 466 كيلومترا شمال غرب مطروح بقوة 5.12 درجة بمقياس ريختر
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم /السبت/ هزة أرضية على بعد 466 كيلومترا شمال غرب مرسي مطروح بلغت قوتها 5.12 درجة على مقياس ريختر.
وذكر بيان صادر اليوم عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الهزة الأرضية وقعت الساعة 12:37:29 مساء بالتوقيت المحلي، خط العرض 34.71 شمالا، خط الطول 24.25 شرقا، العمق 44.80 كم.
ونوه البيان إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.