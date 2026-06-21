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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم المستوري بعد وداع المونديال: الكرة التونسية بحاجة لمراجعة وإصلاحات

منتخب تونس
منتخب تونس
إسراء أشرف

طالب حازم المستوري، لاعب منتخب تونس، بضرورة إجراء مراجعة شاملة لأوضاع الكرة التونسية، عقب الخروج المبكر من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما يمر به المنتخب حاليًا هو نتيجة تراكمات امتدت لسنوات.

وجاءت تصريحات المستوري بعد خسارة "نسور قرطاج" أمام اليابان بنتيجة 4-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات، وهي الهزيمة التي أنهت رسميًا آمال المنتخب التونسي في مواصلة مشواره بالمونديال.

وأكد لاعب المنتخب التونسي أن الواقع الحالي لا يمكن تجاهله أو البحث له عن مبررات، مشددًا على ضرورة أن يتحمل جميع القائمين على الكرة التونسية مسؤولياتهم خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المستوري إلى أن استعادة مكانة تونس على المستويين القاري والدولي تتطلب العمل على تنفيذ إصلاحات حقيقية في مختلف جوانب المنظومة الكروية، معتبرًا أن الحلول المؤقتة لن تكون كافية لتجاوز الأزمة الحالية.

وكان المنتخب التونسي قد تلقى خسارتين متتاليتين في البطولة، الأولى أمام السويد بنتيجة 5-1 والثانية أمام اليابان برباعية نظيفة، ليصبح أول منتخب عربي يودع كأس العالم 2026 رسميًا.

ترتيب المجموعة السادسة بعد الجولة الثانية:

هولندا: 4 نقاط.
اليابان: 4 نقاط.
السويد: 3 نقاط.
تونس: دون نقاط.

حازم المستوري لاعب تونس منتخب تونس تونس اليابان كأس العالم 2026 مونديال 2026

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