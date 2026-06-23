قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
السماء تحولت للأسود.. حريق هائل في منشأة لإعادة تدوير النفايات في بريطانيا
هدفان في مرمى السنغال.. هالاند يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم
مفاجأة بشأن الطماطم والمحاصيل سريعة التلف.. خسائر ضخمة وخطة للإنقاذ| خاص
بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟
الأمن يضبط طرفى مشاجرة بالعصا والكراسى بالإسكندرية.. وهذه عقوبة المتهمين
استثمارات البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية تتجه لتجاوز 638 مليار دولار بحلول 2040
مونديال 2026.. فرنسا تتأهل إلى دور الـ32 بثلاثية نظيفة في شباك العراق
كندا.. مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي بحادث إطلاق نار في مونتريال
هل صيام شهر المحرم كاملا بدعة وغير جائز؟.. دار الإفتاء تكشف الحكم الشرعي
زوجة حسام حسن: العميد قال لهم بين الشوطين اللي مش قد المسئولية هيخرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الثلاثاء 23-6-2026

الدواجن
الدواجن
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 23-6-2026  حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الدواجن.

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا فى بعض أماكن البيع والعروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض ما بين 85 و100 جنيه وتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 80 و85 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفتة والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ 150 جنيهًا بنظام أطباق بالوزن. 

أسعار الدواجن

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 و90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه، ما بين 195 لـ210 جنيهات للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

ضبط مادة الترترازين

بعد اكتشاف وضعها علي الفول السوداني واللب.. مخاطر مادة الترترازين الصفراء

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا

مجلس النواب

بعد 4 سنوات من التطبيق.. تعديلات جديدة على قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات تصل البرلمان

ترشيحاتنا

استخدام جهاز حديث للكشف عن سماعات الأذن في امتحانات طب الأزهر

لأول مرة.. جهاز حديث للكشف عن سماعات الأذن بامتحانات طب الأزهر بدمياط

الصداقة

أمين الإفتاء: الإسلام دين قائم على الحب والجمال.. والنبي حذر من داء الشحناء والبغضاء

سداد الديون

ما حكم المماطلة في سداد الديون مع القدرة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

دراسة تحذر من مخاطر التدخين السلبي.. مادة سامة مرتبطة بمرض خطير

مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم

تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 408 فيس ليفت الجديدة

بيجو 408 فيس ليفت
بيجو 408 فيس ليفت
بيجو 408 فيس ليفت

باللون الأحمر الجريء.. رحمة أحمد حديث السوشيال ميديا بإطلالتها الجديدة

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

أرخص 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد