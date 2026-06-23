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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بروتوكول جديد يربط قاعات الهندسة بخطوط الإنتاج.. ودعم ممتد لإعداد مهندسي السيارات في مصر

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

شهد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة بجامعة القاهرة وإحدى شركات الاستثمار الصناعي، بهدف توفير رعاية حصرية ودعم فني وتشغيلي مستدام لفريق «Cairo University Racing Team – CURT»، وذلك تحت إشراف مركز تحديث الصناعة الذي يتولى تنفيذ ودعم المبادرة. 

ويأتي البروتوكول في إطار تعزيز التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات الصناعية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.


ووقع البروتوكول الدكتور محمد شوقي عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد السيد  ممثل الشركة ، بحضور حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب عدد من طلاب الفريق وقيادات وزارة الصناعة.
 

رعاية متكاملة
 

وينص البروتوكول على تقديم الشركة رعاية شاملة لأنشطة الفريق الهندسية، تشمل برامج التصميم والتطوير الفني للمركبات الكهربائية، وعمليات التصنيع والاختبار والتحسين الهندسي، فضلاً عن دعم مشاركته في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية.


كما تتضمن الرعاية تمويل ودعم مشاركة الفريق في مسابقات Formula Student الدولية بعدد من الدول من بينها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، إلى جانب أي مسابقات أو فعاليات هندسية مماثلة يشارك فيها الفريق داخل مصر أو خارجها.
 

استدامة التطوير
 

ويتضمن البروتوكول كذلك دعم مشاركة الفريق في المعارض والمؤتمرات الهندسية وفعاليات الابتكار والتوظيف ومعارض السيارات والفعاليات العامة، بالإضافة إلى توفير الدعم الإعلامي والتسويقي اللازم لإبراز أنشطته وإنجازاته.


ويمتد العمل بالبروتوكول حتى نهاية أغسطس 2028، بما يضمن استمرارية الدعم وعدم اقتصاره على موسم أو مسابقة محددة، حيث يشمل الأنشطة الحالية والمستقبلية للفريق، بما يعزز استدامة التطوير الفني والتطبيقي.
 

دعم استراتيجية الصناعة
 

وأكد وزير الصناعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الابتكار الطلابي وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالصناعة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في إعداد كوادر هندسية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.


وأضاف أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدعم استراتيجية الصناعة المصرية 2030 وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية إقليمياً ودولياً، من خلال بناء منظومة صناعية حديثة قائمة على المعرفة والابتكار وربط البحث العلمي بالتصنيع الفعلي.
 

تمثيل مصر دولياً
 

وأوضح هاشم أن الوزارة ملتزمة بتوفير كافة أوجه الدعم الممكنة للفريق، خاصة مع استعداده لتمثيل مصر في مسابقة Formula Student UK التي تقام على حلبة سيلفرستون بإنجلترا خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو المقبل، باعتبارها واحدة من أكبر مسابقات الهندسة ورياضة السيارات للطلاب على مستوى العالم.


وأشار إلى أن مشاركة الفريق تمثل تتويجاً لسنوات من العمل والابتكار، حيث يسعى إلى إبراز قدرات المهندسين المصريين وعرض أحدث سيارة كهربائية طورها الطلاب بالكامل، بما يعكس مكانة مصر على الساحة الدولية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا ورياضة المحركات.
 

تكامل التعليم والصناعة
 

ولفت الوزير إلى أن دعم هذه المبادرات يسهم في بناء جيل جديد من المهندسين القادرين على المنافسة عالمياً، ويعزز قدرات الدولة في مجالات التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.


وشدد على أن وزارة الصناعة مستمرة في توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص بما يحقق التكامل بين التعليم والتدريب وسوق العمل، ويدعم جهود الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا.

الصناعة بروتوكولات تعاون تدريب هندسي

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